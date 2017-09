Neymar e Daniel Alves marcam, e PSG vence o Bayern em Paris

Divulgação/PSG Neymar e Cavani marcam, e PSG vence o Bayern em casa

O estrelado Paris Saint-Germain, jogando completo, mostrou sua imensa força e venceu o poderoso Bayern de Munique por 3 a 0, no Parque dos Príncipes na segunda rodada da champions league. Os gols da partida foram marcados por Daniel Alves, Cavani e Neymar. Os dois últimos, inclusive, se abraçaram nas comemorações depois de alguns dias de polêmica.



Esse resultado deixa os franceses na liderança isolada do Grupo B, com seis pontos. Bayern, segundo, e Celtic, terceiro, tem três pontos, separados apenas pelos critérios de desempate. O Anderlecht, sem pontos, aparece em último.



O PSG precisou de apenas um minuto e meio para abrir o placar em belíssima jogada de Neymar. O camisa 10 entrou pela esquerda, passou pelos marcadores e deu para Daniel Alves, que, de frente para o gol, chegou chutando na área e inaugurou o marcador em Paris.



O time da casa recuou suas linhas e ofereceu uma maior posse de bola aos visitantes. Dominando mais o campo, a equipe de Carlo Ancelotti criou algumas boas oportunidades, a melhor delas com Lewandwski, que parou nas mãos de Aréola. No entanto, foram os parisienses que ampliaram, aos 31, com um golaço de Cavani após passe de Mbappé.



A mobilidade e agilidade da equipe de Unai Emery fez a diferença. Os bávaros, apesar de trabalharem mais suas jogadas, esbarraram em um goleiro adversário superior e na pontaria ruim.



Na segunda etapa, o Bayern continuou dando espaços, apesar do volume de jogo, e pagou por isso. Aos 17 minutos, Mbappé fez jogada épica, deixou os adversários na saudade e, na saída de Ulreich, Neymar pegou o rebote para marcar e fazer o terceiro do PSG, fechando o placar.