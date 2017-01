Naviraiense inicia treinos para Estadual com 15 jogadores

Orisvaldo Sales Primeiros treinos acontecem no Estádio Virotão

Depois de muita incerteza e ameaças de não disputar o Campeonato Estadual, o Naviraiense começou nesta segunda-feira (9) a preparação do elenco que está sendo montado para a temporada 2017. Por enquanto, 15 jogadores se apresentaram ao técnico Rony Aguilar e outros devem se apresentar nos próximos dois dias.



Dos nomes que se iniciaram os treinos, três chamam atenção por chegarem direto da Copa São Paulo de Juniores. Rodrigo Bê, Juninho e Wendeu estavam disputando a competição pelo Operário que se despediu neste domingo com vitória sobre Pinheiros-MA por 3 a 2. A Comissão técnica também convocou mais um jogador das categorias de base. Os outros 11 jogadores vieram de outros estados.



Os primeiros treinos serão mais voltados para a preparação física e o trabalho com bola deve ser incorporado aos poucos. O Naviraiense terá 20 dias de preparação até a estreia diante do Sete de Dourados no Estádio Douradão no dia 1º de fevereiro.



O Jacaré do Conesul também terá como adversários o Ivinhema, Águia Negra, Corumbaense e Urso de Mundo Novo. Após jogos de turno e returno, os quatro primeiros avançam de fase e os dois últimos serão rebaixados.