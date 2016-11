Na última rodada, Vasco disputa com Bahia e Náutico lugar na Série A

Divulgação/CBF Bahia, Vasco e Náutico disputam duas vagas na Série A

A Série B do Campeonato Brasileiro termina neste sábado e a atenção estão voltadas para a disputa entre três clubes que querem voltar à primeira divisão, mas apenas duas vagas estão disponíveis. Bahia-BA, Vasco da Gama e Náutico vão para o último jogo para tentar se juntar ao campeão Atlético-GO e ao Avaí-SC, já garantidos no grupo de acesso. A rodada tem ainda a briga entre Oeste-SP e Joinville-SC contra o rebaixamento.



A rodada já teve três jogos disputados, todos sem influência nas posições mais significativas. O Goiás-GO venceu o lanterna Sampaio Côrrea-MA por 2 a 1, o Paraná Clube-PR se despediu da competição perdendo em casa para o rebaixado Tupi-MG por 2 a 0 e o Paysandu-PA perdeu, também em casa, para o Criciúma-SC por 2 a 1.



Todos os jogos deste sábado (26) acontecem às 16h30 (MS). Confira como está a disputa pelos últimos lugares na Série A 2017:



Bahia - 3º colocado, 63 pontos



O Bahia é quem tem a situação mais encaminhada entre os três. Na terceira colocação, com 63 pontos, o Bahia precisa de apenas um empate diante do Atlético-GO, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, para estar na Série A no ano que vem. O Tricolor tem três pontos a mais do que o Náutico, e teria que ter uma combinação de três resultados para não conquistar o acesso: uma derrota do Bahia contra o Atlético, e vitórias de Vasco e Náutico contra Ceará e Oeste, respectivamente.

Vasco da Gama - 4º colocado, 62 pontos



A missão do Vasco da Gama não é fácil, mas é simples. O Cruzmaltino enfrenta o Ceará, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e precisa de uma vitória para assegurar o acesso. Quarto colocado da Série B, o Vasco tem dois pontos a mais do que o Náutico e, mesmo que não vença, pode acabar classificado para o Brasileirão em 2017. Em caso de empate ou derrota do Cruzmaltino no Maracanã, o Vasco precisa torcer contra o Timbu.

Náutico - 5º colocado, 60 pontos



O Náutico só tem chance de subir para a Série A em 2017 se derrotar o Oeste na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Depois disso, o Timbu precisa torcer para que o Vasco não vença o Ceará no Maracanã, ou que o Bahia seja derrotado para o Atlético-GO em Goiânia.



Outros jogos



Além dessas partidas, jogam ainda na última rodada da Série B CRB-AL contra o Luverdense-MT no Estádio Rei Pelé, Bragantino-SP e Londrina-PR no Estádio Nabi Abi Chedid, Joinville-SC e Vila Nova-GO na Arena Joinville e Avai contra o Brasil de Pelotas-RS na Ressacada.