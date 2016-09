Na reta decisiva, Série C do Brasileiro tem nove jogos no fim de semana

Deborah Cynthia/Fortaleza Fortaleza joga pela liderança do Grupo A da Série C

Nove jogos vão movimentar o final de semana do Campeonato Brasileiro da Série C. Chegando em sua reta final, a primeira fase terá pela frente somente mais duas rodadas, que definem os oito times que irão avançar às quartas de final da competição e as quatro equipes que serão rebaixadas para Série D. Neste sábado (10), três partidas abrem a 17ª rodada. Os horários são de Mato Grosso do Sul.



18h - Grupo A - América-RN x Confiança-SE - Arena das Dunas, em Natal (RN)

Na vice-lanterna do Grupo A com 16 pontos, o Confiança encara o América na briga para fugir do rebaixamento. Dependendo somente de si para seguir na Série C do Brasileiro, o Alvirrubro de Natal tem 19 pontos e ocupa a sétima posição. Já o Confiança, precisa vencer e torcer por um tropeço do Salgueiro, oitavo colocado com 18 pontos.



18h - Grupo B - Botafogo-SP x Tombense-MG - Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Separados por um ponto na tabela do Grupo B, paulistas e mineiros duelam de olho numa vaga no G-4. Em quarto lugar com 27 pontos, o Botafogo-SP, além de ter o melhor ataque da Série C, tem somente uma derrota como mandante ao longo do campeonato. Enquanto o Tombense, quinto colocado com 26 pontos, venceu apenas um jogo fora dos seus domínios.



19h - Grupo A - Fortaleza-CE x Remo-PA - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Dono do melhor ataque do Grupo A e atualmente na vice-liderança, o Fortaleza recebe o Remo, quarto colocado com 24 pontos, dois a menos que o time cearense. De olho na classificação para a próxima fase, o lateral-esquerdo do Fortaleza, Wilian Simões, falou da importância da vitória diante do Remo para os planos do clube. “Teremos dois jogos importantes que determinarão nossa classificação para as quartas de final. Precisamos da vitória já nesse final de semana contra o Remo para garantir nossa vaga”.

Domingo



10h - Grupo B – Boa Esporte-MG x Ypiranga-RS - Dilzon Melo, em Varginha (MG)

Sem saber o que é perder dentro de casa nessa temporada da Série C, o Boa Esporte recebe o Ypiranga, que não sofre uma derrota desde o dia 30 julho. Ocupando a segunda posição do Grupo B, os mineiros tem 29 pontos contra 27 dos gaúchos, atualmente na terceira colocação.



10h30 - Grupo B - Juventude-RS x Macaé-RJ - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Para escapar de vez do rebaixamento, o Macaé vai ao Rio Grande do Sul encarar o Juventude. Caso vença o time gaúcho fora de casa, o clube carioca garante sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro.



15h - Grupo A - Salgueiro-PE x Ríver-PI - Cornélio de Barros Muniz, em Salgueiro (PE)

Na parte debaixo da tabela, Salgueiro e Ríver jogam para fugir do rebaixamento. Com chances remotas de permanecer na Série C, o Ríver precisa vencer e torcer contra o Confiança para seguir vivo na competição. Já o Salgueiro só depende de si para continuar no continuar vivo no campeonato.



15h - Grupo A - Cuiabá-MT x ABC-RN - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Na liderança do grupo, o ABC encara o Cuiabá em busca da classificação para a próxima fase. Caso consiga vencer os mato-grossenses em seus domínios, fato que só aconteceu uma vez ao longo do campeonato, o ABC garantirá uma vaga nas quartas de final. Já o Cuiabá precisa da vitória para seguir com esperanças de avançar na competição e para isso vai precisar desbancar a melhor defesa do Grupo A.



15h - Grupo A - ASA-AL x Botafogo-PB - Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL)

Ainda sem perder em casa, o ASA recebe o Botafogo-PB na luta pela classificação. Os alagoanos estão na quinta colocação com 24 pontos dois a menos que os paraibanos, que ocupam a terceira posição com 26 pontos. Se vencer fora de casa, o que ainda não conseguiu fazer nessa temporada da Série C, o Botafogo-PB estará garantido nas quartas de final do campeonato.



18h30 - Grupo B - Portuguesa-SP x Guaratinguetá-SP - José Liberatti, em Osasco (SP)

Na briga para escapar do rebaixamento, a Portuguesa enfrenta o já rebaixado Guaratinguetá. Para seguir com chances de permanecer na Série C, a Portuguesa precisa vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Macaé.