Na estreia, Corumbaense vence Ivinhema fora de casa

IviNotícias Corumbaense marcou os primeiros pontos em vitória fora de casa

O Campeonato Estadual enfim começou para Ivinhema e Corumbaense neste domingo, no Estádio Saraivão, recém liberado pelo Ministério Público Estadual (MPE) para receber jogos oficiais. A partida, válida pela segunda rodada, terminou com vitória do Carijó por 2 a 1 e um susto dado por um jogador do Azulão que precisou ser levado para o hospital após uma queda.



No primeiro tempo a partida terminou igual com Rafael abrindo o placar para os visitantes aos 16 minutos e Douglas Santos empatando aos 21. Na etapa final, Willian, aos 23 minutos, marcou o gol da vitória, mas o placar poderia ter uma diferença maior se Careca não tivesse desperdiçado um pênalti.



O confronto também teve a preocupação com o zagueiro Neto, do Ivinhema, que teria sofrido um trauma após choque com o atacante do Corumbaense no segundo tempo e foi levado ao hospital para ser examinado com maior precisão. As suspeitas, no entanto, não se confirmaram e o atleta teve alta durante a noite.



Os times voltam a campo no próximo final de semana para realizar o jogo atrasado da primeira rodada. O Corumbaense recebe o Águia Negra no Estádio Arthur Marinho em jogo marcado para domingo, mas que deve passar para sábado a pedido do clube. Já o Ivinhema vai a Mundo Novo no domingo enfrentar o Urso.