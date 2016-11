Morre goleiro Danilo, herói da classificação do Chapecoense

Tamanho do texto

Cr Wilson Pardo/@Policiantioquia Acidente aéreo causou 76 mortes

Herói da classificação da Chapecoense na semifinal da Copa Sul-Americana, o goleiro Danilo não resistiu aos ferimentos causados pela queda do avião e morreu no hospital. Até o momento são 76 mortes confirmadas. A morte do atleta foi confirmada pela Cruz Vermelha.



A equipe viajava para Medellín, onde disputaria a primeira final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, amanhã (30) à noite.



Sobreviveram ao acidente, o jogador Alan Ruschel, que foi encaminhado para o hospital de La Ceja, e o jogador Jackson Ragnar Follmann, que foi para a Fundação São Vicente. O jornalista Rafael Hensel também foi para o hospital de La Ceja. Já os tripulantes Ximena Suárez e Erwin Tumiri foram atendidos na clínica Somer, na cidade de Rionegro.