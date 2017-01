Morenão deve passar por vistorias na próxima semana, diz Federação

Assessoria da FFMS Arquibancadas estão recebendo cores para identificar setores no estádio

O Estádio Morenão pode passar pelas vistorias necessárias para ser liberado à partir da próxima semana. Pelo menos essa é a previsão da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) que coordena as adequações que estão sendo feitas no local para que os jogos das equipes de Campo Grande no Campeonato Estadual, além da Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.



Os trabalhos, que incluem melhorias de acesso e segurança nas arquibancadas e reparos no gramado já atingiram 90% do total proposto. As arquibancadas passam por pinturas em cores diferentes com intuito de diferenciar setores e o gramado recebe atenção especial com tratamento de adubos e ureia.



Durante a reunião desta sexta-feira com clubes, o presidente da Federação, Francisco Cezário, disse que espera que o estádio seja liberado na próxima semana para providência dos laudos necessários.



Interditado desde 2014, o Estádio Morenão ganhou novos itens de segurança como corrimãos e grades de proteção, as cadeiras foram numeradas e assim que for liberado, estarão disponíveis 16 mil lugares, sendo 12 mil nas arquibancadas e quatro mil nas cadeiras.



Em caso de término das obras a tempo e liberação dos laudos, o Morenão será o palco de abertura do Estadual no dia 28 deste mês quando o Operário receberá o União/ABC em jogo válido pelo Grupo A. Depois, no dia 15 de fevereiro, o Comercial enfrenta o Joinville-SC pela Copa do Brasil e o jogo, que por enquanto está agendado para o Estádio Jacques da Luz, deve ser transferido para o Morenão.