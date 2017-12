Márcio Santos pode escalar Peu e Kéverson contra Operário

Divulgação/Sete Técnico do Sete de Dourados, Márcio Santos

O Sete de Dourados faz neste feriado de quarta-feira (20) o seu segundo amistoso nesta fase de pré-temporada 2018. O adversário será o Operário FC, um dos favoritos para o próximo Campeonato Estadual e que já vem treinando na Capital desde a última semana, mas com o elenco ainda mantido em segredo. Sabe-se apenas que o meia Igor Vilella e o atacante Rodrigo Grahl seguem no grupo, além da manutenção do técnico Celso Rodrigues.



Neste domingo, o Sete venceu o São Jorge, campeão amador de Caarapó, por 3 a 1, no primeiro jogo-treino. O técnico Márcio Santos aproveitou o amistoso para movimentar quase todo o elenco, escalando uma equipe na primeira etapa e outro time na segunda e considerou a movimentação proveitosa. “Foi um jogo bom, pelo que nós da Comissão esperávamos. Ainda estamos no começo e buscando aprimorar a parte física, mas sabemos que a tendência é crescer, tanto fisicamente como no plano técnico e tático”, afirma o treinador.





Divulgação/Sete Atacante Kéverson e volante Peu, do Sete de Dourados

Contra o Operário, Márcio deve contar com o volante Peu e o atacante Kéverson, os últimos jogadores a se apresentarem. Eles trabalham normalmente com o restante do elenco desde quinta (14) e podem ser utilizados em parte da partida. O provável time para enfrentar o Galo deve ter Anderson Ecker no gol; Léo Félix (Cafu), Jonathan, Fábio Silva e Digão; Baiano, Cy (Peu), Thiago Minhoca (Cy) e Gustavo Rosolem; Leandrinho e Juvenil (Kéverson).



Serviço



O jogo entre Sete e Operário acontece no Estádio Douradão, às 18h, e os ingressos estão à venda no Quiosque do Sete, no Shopping Avenida Center e os torcedores que comprarem antecipadamente concorrem a uma moto O km.



Os dois se enfrentaram pela disputa do terceiro lugar e vaga na Copa Verde do Estadual 2017, com vitória do Sete em Dourados por 3 a 2 e do Galo no Estádio Morenão por 2 a 1. Por ter tido melhor campanha, o time campo-grandense terminou na frente.