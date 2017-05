Mantendo o discurso de buscar acesso, Comercial apresenta reforços para Série D

Nelson Corrales Gerente de Futebol, Paulo Telles apresentou os novos reforços para o elenco e à comissão técnica

O Comercial deu sequência na tarde desta terça-feira (9) a série de preparativos para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Foram apresentados na sede do clube os 17 reforços contratados para tentar o acesso à Série C. A diretoria anunciou e apresentou também o auxiliar técnico Tininho, que comandou o Águia Negra na primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense e chega com a função de colaborar com o técnico Valter Ferreira, que segue a frente do time na competição nacional.



Conforme divulgado pelo Capital News na última sexta-feira (5), o Colorado manteve apenas oito jogadores do time eliminado nas quartas de final do campeonato estadual, buscando novas peças principalmente no futebol paulista e mato-grossense, repatriando outros jogadores que já tiveram passagem pelo futebol sul-mato-grossense como os zagueiros Pirulito e Xandão (ex-Naviraiense), o lateral Viana (ex-Naviraiense), o volante Adriano (ex-Cene) e o meia Kaio Dias (ex-Comercial e Operário).



No comando técnico, Tininho promete ser a única novidade segundo o presidente do clube, Valter Mangini, que garantiu a sequência de toda a comissão técnica e também do gestor de Futebol, Paulo Telles. Campeão estadual em 2007 pelo Águia Negra como jogador, Tininho retornou neste ano na função de técnico e se destacou ao terminar a primeira fase na liderança do grupo B, com a melhor campanha geral. Ele deixou a equipe às vésperas do jogo de volta pelas quartas de final diante do Novo com um aproveitamento de 66% dos pontos conquistados.



Como vem sendo destacado por toda a diretoria Colorada desde a posse, em novembro do ano passado, o acesso à Série C é o principal objetivo para a temporada, com o investimento mensal mais que dobrando para a competição nacional.



“Com todo respeito ao estadual, mas desde o início do ano o nosso objetivo sempre foi o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2018. Fizemos o nosso planejamento em cima disso e estamos trabalhando focados na meta de subir de divisão no futebol brasileiro. no Estadual trabalhamos com uma folha salarial em torno de R$ 60 mil e para a Série D do Brasileiro definimos o limite de R$ 150 mil. Isso é mais do que o dobro do investimento e já estamos chegando nesse limite”, disse Paulo Telles, responsável por montar a equipe para a Série D.



Os jogadores já estão em Campo Grande há duas semanas em preparação visando à estreia na Série D, no próximo dia 21, diante do Sinop/MT, no estádio Morenão. Além do time mato-grossense, o Colorado também enfrentará na primeira fase o Anápolis/GO e o Ceilândia/DF.

Confira o elenco completo:

Goleiros:

Jefferson, 27 anos – Estava no clube

Guilherme, 32 anos – ex-Velo Clube/SP

Renan Brites, 22 anos – ex-Serc



Zagueiros:

Pirulito, 27 anos – ex-União/MT

Xandão, 29 anos – ex-Cuiabá/MT

Andrezão, 31 anos – ex-Inter de Limeira/SP

Jaime, 31 anos – ex-Ivinhema



Laterais-esquerdo:

Murilo Ceará, 29 anos – Estava no clube

Viana, 21 anos – ex-Toledo/PR

Salomão, 24 anos – ex-Águia Negra



Laterais-direito:

Miza Almeida, 25 anos – ex-Velo Clube/SP



Volantes:

Leno, 21 anos – Estava no clube

Jefferson Quirino, 24 anos – Estava no clube

Adriano, 29 anos – ex-Rio Preto/SP

Kasado, 28 anos – ex-Passo Fundo/RS



Meias:

Felipe Pará, 22 anos – ex-São José/SP

Rodrigo Ost, 29 anos – Estava no clube

Kaio Dias, 27 anos – ex-Cuiabá/MT



Atacantes:

Roger, 21 anos – Estava no clube

Erik, 34 anos – Estava no clube

Araújo, 23 anos – ex-Deportivo Centilla/ESP

Guilherme, 24 anos – ex-Águia Negra

Nathan, 25 anos – ex-Votuporanguense/SP

Bruno Nunes, 27 anos – ex-Rio Preto/SP

Luis Ricardo, 29 anos – Estava no clube