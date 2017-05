Luverdense vence Paysandu em casa e abre vantagem pelo título da Copa Verde

Reprodução/Globo Esporte Após sair atrás no placar, Luverdense teve calma para virar o placar e construir boa vantagem

O Luverdense largou na frente do Paysandu na final da Copa Verde 2017. Jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT, o esmeraldino superou o Papão por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (4) e se aproximou do título inédito. Em busca do bicampeonato, o time paraense abriu o placar com Daniel Sobralense, mas levou a virada. Os gols dos donos da casa foram anotados por Erik, Marcos Aurélio e Dalton. A finalíssima está marcada para o dia 16 de maio, no Mangueirão, em Belém.



A primeira final da Copa Verde 2017 começou bastante agitada na Arena Pantanal. Logo aos seis minutos de jogo, Daniel Sobralense aproveitou cruzamento de Leandro Cearense e, de cabeça, colocou o Paysandu na frente, 1 a 0. A resposta do Luverdense foi imediata e, aos 11, Rafael Silva fez grande jogada individual pela esquerda e levantou a bola para Erik, que invadiu a área em velocidade e deixou tudo igual: 1 a 1.



O gol de empate animou os donos da casa, que pressionaram em busca da virada. Após esbarrar nas boas defesas do goleiro Emerson, o LEC virou aos 43 minutos com Marcos Aurélio. O experiente armador cobrou falta com precisão e fez 2 a 1.



O Luverdense voltou do intervalo com o mesmo ímpeto ofensivo dos primeiros 45 minutos de partida. Mesmo com a vantagem no marcador, o LEC foi com tudo para cima do Paysandu e ampliou aos 10 minutos. Após cobrança ensaiada de escanteio, Dalton cabeceou com força e fez 3 a 1. Aos 13, Hayner foi expulso e complicou ainda mais a missão dos visitantes. Com um a mais em campo, o Luverdense teve a chance de fazer o quarto gol aos 31 minutos, mas Emerson salvou o Papão em chute de Macena. O Paysandu tentou diminuir o prejuízo, mas o placar final terminou em 3 a 1.



Com o triunfo no jogo de ida, o Luverdense vai para Belém podendo perder por um gol. Caso marque dois ou mais gols no Mangueirão, o LEC fica com o título inédito mesmo em caso de derrota por dois gols de diferença. Vitória do Paysandu por 3 a 1 na volta leva a decisão para os pênaltis.