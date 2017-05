Luverdense joga com vantagem para ficar com título da Copa Verde contra o Paysandu

Divulgação/Luverdense Marcos Aurélio se recuperou de lesão e deve reforçar o Luverdense

A Copa Verde conhece na noite desta terça-feira (16) o campeão da edição 2017, a quarta da competição. Atual campeão, o Paysandu tem a possibilidade de se tornar o primeiro bicampeão, porém, para isso, precisa superar o Luverdense por, no mínimo, dois gols de diferença, já que a equipe mato-grossense venceu o primeiro jogo por 3 a 1, em Cuiabá/MT.



Já de olho na partida decisiva, as duas equipes pouparam alguns dos principais jogadores na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. No Luverdense, por exemplo, o experiente atacante Marcos Aurélio foi poupado do duelo diante do Juventude/RS para se recuperar de um desconforto muscular, mas, recuperado, deve atuar na final. O volante Ricardo, que atuou na partida do final de semana, também melhorou após uma pancada e deverá estar à disposição do técnico Junior Rocha, que poderá contar com força máxima para o duelo.



Desta forma, o Luverdense deve ir a campo com Diogo Silva; Aderlan, Pierre, Dalton e Paulinho; Ricardo; Rafael Silva, Marcos Aurélio, Erik e Douglas Baggio; Macena.



“Construímos uma vantagem significativa no jogo de ida, então, temos que ter a tranquilidade e manter o foco nesta partida de volta. Sabemos da qualidade do adversário, mas a nossa equipe vem de boas atuações na competição e independente de qualquer fator, será importante jogarmos o nosso futebol”, disse o meio-campista Marcos Aurélio.



Por outro lado, o Papão, que precisa fazer o resultado, tem uma dúvida justamente no setor de ataque, com o atacante Leandro Carvalho ainda sem presença confirmada devido a uma lesão no tornozelo. Outro setor que ainda não tem o titular definido é a lateral-esquerda, onde o titular, Hayner, desfalca por ter sido expulso no jogo de ida e Will e Willian Simões brigam por uma vaga.



O técnico Marcelo Chamusca não deverá promover modificações em relação ao time que venceu o Oeste no final de semana, mandando a campo Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Wilian Simões (Will); Wesley, Rodrigo Andrade, Jhonnatan (Leandro Carvalho) e Diogo Oliveira; Bergson e Alfredo.

Divulgação/Fernando Torres / Paysandu No jogo de ida, o Luverdense venceu por 3 a 1 o Papão



A partida acontece no estádio Mangueirão, em Belém, a partir das 19h, com transmissão ao vivo da TV Esporte Interativo para todo o Brasil através do canal EI Maxx. Para ficar com o bicampeonato, o Paysandu precisa vencer por 2 a 0 ou então por pelo menos três gols de diferença, enquanto ao Luverdense qualquer empate ou até derrota por um gol garante a conquista inédita. Vitória do Papão por 3 a 1 leva o jogo para os pênaltis.



O Luverdense tem apenas 13 anos de vida e conta com três títulos estaduais e um da Copa Mato Grosso. A maior façanha da história do clube até aqui é o acesso para a Série B do Brasileiro, conquistado em 2013.

Desde 2014, o time disputa a segunda divisão nacional. Já o centenário Paysandu é uma das mais tradicionais equipes da região norte, já tendo conquistado 47 vezes o Campeonato Paraense, duas vezes a Série B do Brasileiro e participado inclusive da Copa Libertadores, quando chegou a vencer o Boca Juniors, da Argentina, no estádio La Bombonera.

Campeões da Copa Verde

Em suas três primeiras edições, a Copa Verde teve campeões de diferentes estados: Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Paysandu (PA). Desta vez, porém, a taça irá para um estado que já conhece. Resta saber se ficará mais uma vez no Pará, com o Papão, ou se visitará o interior do Mato-Grosso, em Lucas do Rio Verde.

Paysandu e Luverdense se enfrentam às 20h (de Brasília) desta terça-feira (16) no Mangueirão, com transmissão ao vivo pela Esporte Interativo para todo Brasil.