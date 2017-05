Luverdense empata com Paysandu e conquista Copa Verde pela primeira vez na história

Divulgação/Luverdense Após vencer o primeiro jogo, empate em Belém garantiu a segunda conquista para MT

O Luverdense é campeão da Copa Verde 2017! O grito foi ecoado pela primeira na história do clube na noite desta terça-feira (16) após o empate em 1 a 1 com o Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém. Apesar da igualdade, o time de Lucas do Rio Verde/MT tinha a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, em Cuiabá, por 3 a 1, não dando chances para que o rival revertesse o placar na partida de volta.



Sob grande apoio do torcedor que compareceu ao confronto decisivo, o Paysandu colocou fogo na partida ao abrir o placar logo com três minutos de jogo, quando Leandro Carvalho aproveitou bola rebatida e, da entrada da área, finalizou de primeira para fazer 1 a 0. Com o resultado, restava apenas um gol para que o Papão conseguisse o placar que precisava para ficar com o bicampeonato. Assim, a pressão seguiu por todo o primeiro tempo, com o Luverdense igualando as ações apenas nos minutos finais.





Tentando empregar a mesma pressão do primeiro tempo, o Paysandu voltou para a etapa final em cima da equipe mato-grossense, parando sempre no goleiro Diogo Silva. O Luverdense, no entanto, voltou mais atento e disposto a matar o jogo e aos nove minutos quase empatou com Marcos Aurélio que carimbou a trave.

Reprodução/Globo Esporte Pela primeira vez, Luverdense levantou o troféu de campeão da Copa Verde

A partida seguiu equilibrada até os 30 minutos, quando o Papão se lançou de vez ao ataque para tentar o gol do título, porém num contra-ataque o Verdão do Norte conseguiu um pênalti que Rafael Silva cobrou e deixou tudo igual, liquidando as forças do Paysandu que nada conseguiu até o apito final e teve de ver o rival comemorar o título em pleno Mangueirão, a primeira conquista fora do Estado do Luverdense.





O Estado de Mato Grosso passa agora a ser o maior campeão da Copa Verde. Em quatro edições disputadas, o título ficou duas com equipes mato-grossenses. Além do Luverdense neste ano, o Cuiabá já havia vencido o torneio regional em 2014, superando na final o também paraense Remo. Não há, até o momento um bicampeão da competição, com o time do interior de Mato Grosso se igualando também ao Brasília/DF, primeiro campeão, e o Paysandu, que venceu em 2016.



Com a conquista, além das premiações financeiras, o Luverdense garante um lugar já nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018. Até 2015, o campeão ia para a Copa Sul-Americana, porém com as mudanças feitas pela Conmebol, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou também o sistema de classificação. Tanto Luverdense quanto Paysandu jogam ainda a Série B do Campeonato Brasileiro no restante da temporada.