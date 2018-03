Luverdense e Manaus avançam e completam semifinal da Copa Verde

Divulgação/LEC Luverdense atropelou o Sparta e segue na Copa Verde

A Copa Verde 2018 entra na reta final e os quatro times que seguem na luta pelo título estão definidos. Neste domingo, Luverdense-MT e Manaus-AM venceram seus jogos e se juntam aos já classificados Paysandu-PA e Atlético Itapemirim-ES para a disputa da fase semifinal da competição. O campeão garante vaga na fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2019, garantido cota de pouco mais de R$ 1 milhão.



Derrotado na ida por 1 a 0, o Luverdense recebeu o Sparta-TO com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para avançar e não economizou no placar. No Estádio Passo das Emas, os mato-grossenses venceram por 7 a 0. A classificação já seria garantida com os 3 a 0 do primeiro tempo, gols de Paulinho, Pimentinha e Rafael Silva. No segundo, Ariel, Renan Oliveira, Rubinho e Eduardo completaram a goleada.



Na Arena da Floresta, Rio Branco-AC e Manaus repetiram o 1 a 1 do jogo de ida e a vaga foi decidida nos pênaltis. Com a bola rolando, Diogo Dolen botou o Estrelão do Acre na frente aos 36 minutos do primeiro tempo e Hamilton deixou tudo igual aos 22 da etapa final. Nas penalidades, o Gavião do Norte superou o time da casa por 4 a 2 e garantiu a classificação.



Semifinais



Agora, o Luverdense, atual campeão e que eliminou o Corumbaense na primeira fase, enfrenta o Atlético Itapemirim, enquanto o Manaus joga contra o Paydandu. As partidas de ida acontecem no dia 28 de marcço e a volta no dia 11 de abril. A CBF deve detalhar a tabela nos próximos dias.