Líderes tropeçam em casa e América/MG cola na ponta

Daniel Hott/América-MG Fora de casa, América/MG bateu ABC e empatou em pontos com líderes

Com a possibilidade de ver Guarani ou Juventude disparar na ponta, a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi ingrata com a dupla alviverde e colocou mais uma equipe na briga pela primeira posição da competição. Aproveitando o tropeço bugrino e jaconero, o América/MG venceu fora de casa e igualou a pontuação dos rivais, entrando de vez na luta pelo topo da tabela.



Para se consolidar na parte de cima, o Coelho afundou ainda mais o ABC, vencendo a time potiguar por 1 a 0 em pleno estádio Frasqueirão, com gol marcado já aos 45 minutos do segundo tempo. Ceará e CRB ajudaram o clue mineiro, segurando, respectivamente, Guarani e Juventude.

Ricardo Duarte/Internacional Na bacia das almas, Inter marcou contra Luverdense e colou no G4



O Bugre vencia os cearenses por 2 a 1 até os 39 minutos da etapa final, quando sofreu o empate, ainda assim se mantendo na liderança com 27 pontos, alcançado também pelo Juventude que empatou em 1 a 1 com o CRB, que se mantém na quarta colocação, com 24 pontos, empatado com o Internacional, que subiu para a quinta posição graças ao gol do atacante Willian Pottker, aos 47 minutos do segundo tempo, que gerou muita confusão por o auxiliar marcar o impedimento, porém o árbitro mandar seguir.



A um ponto do G4 está o Londrina que segue em recuperação e conseguiu uma importante vitória sobre o Goiás por 1 a 0 no estádio Serra Dourado, resultou que deixa os paranaense com 23 pontos, na sexta posição, ultrapassando também o Vila Nova, que perdeu a chance de voltar ao G4 com a derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, no Recife.



Na zona de rebaixamento, seguem Figueirense, Luverdense, ABC e Náutico. Destes, apenas o Figueira somou ponto, ao empatar sem gols, em casa, com o Oeste. O Paysandu se afastou ainda mais da zona de perigo ao bater o Náutico por 1 a 0, assim como o Paraná que goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 1 e subiu para o meio da tabela. Com 17 pontos, a equipe gaúcha é, ao lado do Goiás, as primeiras acima do grupo de descenso, com um ponto a mais que Figueirense e Luverdense.



As equipes voltam a campo a partir da próxima sexta-feira (21), quando quatro jogos abrem a 16ª rodada. O América/MG poderá dormir na liderança desde vença o Figueirense, que busca sair da zona de rebaixamento. No sábado (22), mais seis partidas fecham a rodada, entre eles o confronto entre o líder Guarani e o quarto colorado CRB, podendo um tropeço valer posições importantes para as duas equipes.



Confira a classificação após a 14ª rodada