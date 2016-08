Liderança em disputa nos jogos deste domingo no Brasileirão

Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação No primeiro turno, o Atlético-MG perdeu em casa para o Grêmio por 3 a 0

A liderança da Série A do Campeonato Brasileiro está nas mãos do Palmeiras, mas pode ter outro dono após os jogos desta 22ª rodada. O Corinthians era um postulante, mas neste sábado foi derrotado pela Ponte Preta e agora apenas Atlético-MG e o Flamengo, este remotamente, podem ocupar a primeira posição. Santos e Grêmio jogam para tomar o lugar do Timão no G4. Por outro lado, grandes como São Paulo, Botafogo, Cruzeiro e Internacional brigam para se afastarem da zona de rebaixamento.



Neste sábado (27), a rodada começou com a vitória da Ponte Preta sobre o Corinthians por 2 a 0, gols de Roger e Clayson, resultado que levou a Macaca para os 34 pontos e deixou o time com 37, ainda em terceiro, mas podendo perder posições na sequência da rodada.



Neste domingo (28), às 10h, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Figueirense-SC e, se empatar, passa o Corinthians, mas precisa vencer para voltar ao G4 sem depender dos outros jogos. No mesmo horário, no Mineirão, o Cruzeiro quer aproveitar o fato de enfrentar o vice lanterna Santa Cruz para ganhar mais fôlego contra a degola.



Nos jogos das 15h, a liderança estará em disputa. No Estádio Mané Garrincha, o Fluminense recebe o Palmeiras enquanto em Porto Alegre, o Grêmio joga contra o Atlético-MG. Se perder, o Verdão pode ser ultrapassado pelo Galo se esse vencer no Sul. Na Arena Condá, a Chapecoense-SC enfrenta o Flamengo, outro que quer ficar mais perto da ponta. No Morumbi, o São Paulo, em crise no campeonato e com a torcida, recebe o Coritiba.



Pouco depois, às 17h30, no Barradão, o Vitória-BA tenta sair da zona do rebaixamento contra o lanterna América-MG, enquanto na Arena Pernambuco, o Sport-PE joga contra o Internacional que não vence há 13 rodadas, caindo da liderança para bem perto da zona de rebaixamento.



A rodada termina em Curitiba, na Arena da Baixada, com o Atlético-PR em busca de manter a proximidade do G4 contra o Botafogo, embalado por duas vitórias seguidas.