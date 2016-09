Líder Vasco perde outra e Brasil assume segundo lugar no G4

A zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou um novo integrante após essa 23ª rodada. Pela primeira vez o Brasil de Pelotas-RS entra no G4 graças a uma série de cinco vitórias nos últimos seis jogos e a campanha irregular das equipes que estavam a sua frente neste mesmo período. Particularmente do líder Vasco, que não vence a cinco rodadas e vê os concorrentes chegarem mais perto da ponta e a vantagem dos cariocas em relação ao quinto colocado, que era confortável, agora não é maior que três pontos.

Romildo de Jesus/Futura Press/Estadão Vitória do Bahia aumenta jejum do Vasco na Série B do Brasileiro

A rodada começou com a vitória do Brasil sobre o Goiás por 2 a 1, resultado que já garantia aos gaúchos a vice-liderança provisória. Depois, foi só torcer contra os concorrentes nos jogos do fim de semana. Ainda na sexta, o Luverdense-MT venceu o Paysandu-PA por 3 a 1 e se manteve na intermediária da classificação.



No sábado, o primeiro resultado que favoreceu o Brasil aconteceu no clássico goiano entre Vila Nova-GO e Atlético-GO que terminou sem gols. Depois, o CRB-AL foi à Santa Catarina e ficou no 1 a 1 com o Criciúma-SC. Na Arena Fonte Nova, o Bahia-BA venceu o Vasco por 1 a 0 e chegou mais perto do G4, segurando o líder. Além do Bahia, quem se aproximou também do G4 foi o Londrina-PR que venceu o Joinville-SC no Estádio do Café por 1 a 0.



Na parte de baixo, o Bragantino-SP visitou o Tupi-MG e venceu por 1 a 0, resultado ainda insuficiente para deixar a zona de rebaixamento. O lanterna Sampaio Côrrea-MA venceu o Náutico-PE por 4 a 3, mas segue longe de deixar a última posição. Em Osasco, o Oeste-SP empatou com o Paraná Clube-PR em 3 a 3, resultado que pouco serviu para os dois times.



No domingo, o último jogo da rodada e que poderia ameaçar a vice liderança do Brasil. O Ceará-Ce recebeu o Avaí-SC e, se vencesse, subiria da quinta para a segunda posição, mas ficou no empate em 0 a 0 e não saiu do lugar.



O Vasco lidera com 41 pontos, mas agora tem os concorrentes bem mais pertos do que estavam há algumas rodadas atrás. O Brasil vem em segundo com 39, mesma pontuação do Atlético-GO, em terceiro. O CRB é o quarto com 38 pontos, junto com o quinto, Ceará. Na zona de rebaixamento estão Bragantino, Tupi, Joinville e Sampaio Côrrea.