Liberação do Estádio Vicente Fortunato está em discussão

Divulgação/PML Reunião aconteceu nesta manhã (03)

Na manhã desta segunda-feira (03), o Estádio Vicente Fortunato voltou a ser tema de reunião. O local foi interditado em setembro de 2018, pelo Corpo de Bombeiros, e poderá ser reaberto caso as adequações necessárias para o seu funcionamento sejam atendidas. Conforme assessoria do município, o projeto de regularização do Estádio está em andamento e logo terá acesso liberado.

Em reunião com o Subcomandante do 3° Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, Tenente Lennon, o Prefeito municipal Iranil Soares junto ao diretor-presidente da Fundação de Esportes, André dos Santos, definiram as etapas de elaboração do projeto de reabertura do Estádio. Segundo informações da assessoria, são necessárias apenas adequações na parte elétrica, para que o espaço possa ser definitivamente aberto ao público.

O projeto em questão será elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município e, quando finalizado de acordo com as normativas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, será possível realizar as instalações necessárias para a liberação total do estádio à população.

Conforme apurado pelo Capital News, os serviços já estão em andamento, mas a data de reabertura do Estádio ainda não foi definida.