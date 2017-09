Juventude vence e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

Quatro jogos abriram a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (29) e o Juventude-RS, que já liderou a competição, aproveitou o apoio da torcida para vencer o Paysandu-PA e encostar de novo no G4. O time gaúcho contou ainda com derrota do Paraná Clube-PR, terceiro colocado, para sonhar com acesso. Em casa, o Londrina-PR goleou o CRB-AL e também volta a pensar em subir para a Série A.

Divulgação/Juventude Juventude bateu o Paysandu por 1 x 0, no Jaconi, e chegou aos 45 pontos





No Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o Paraná por 1 a 0 e quebrou a série de sete jogos de invencibilidade do time tricolor. O único gol da partida foi marcado por Henan, de pênalti, aos 27 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Figueira saiu do Z-4 e agora ocupa o 15º lugar, com 32 pontos. O Paraná, com 46, segue na terceira posição.



Com objetivos distintos, Juventude e Paysandu se enfrentaram no Alfredo Jaconi. Enquanto o time gaúcho buscava a vitória para seguir próximo à zona de classificação na Série B, o Papão entrou em campo querendo se afastar de vez do perigo do Z4. Em jogo de poucas emoções, o Juventude aproveitou uma das melhores oportunidades de gol. Aos 38 minutos do segundo tempo, Mateus Santana cruzou rasteiro, e João Paulo finalizou: 1 a 0. Com 45 pontos, o time jaconero empatou com o Vila Nova, quarto colocado. O Paysandu, com 33, segue na 12ª posição.



No Estádio do Café, o Londrina recebeu o CRB e voltou a vencer na competição após três rodadas. O Tubarão goleou por 4 a 1, com gols de Germano, Ayrton, Flávio Boaventura (contra) e Marcinho, e aparece na nona posição, com 37 pontos. O time alagoano, que descontou com Adalberto, é o 14º colocado, com 32.



O Goiás também respirou aliviado após enfrentar o ABC, no Frasqueirão. Com gol de Nathan, aos 38 minutos do segundo tempo, o Esmeraldino venceu por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento momentaneamente. Com 31 pontos, subiu para a 16ª posição. O ABC, que chegou à décima partida consecutiva sem vencer, segue na lanterna, com 18 pontos.



Neste sábado, o Internacional recebe o Santa Cruz-PE, no Beira-Rio e pode disparar na liderança, encaminhando virtualmente o acesso. O Colorado lidera com 51 pontos e pode abrir seis do vice-líder América-MG, que fecha a rodada na manhã deste domingo, em casa, contra o Oeste-SP. Quarto colocado, o Vila Nova-GO enfrenta o Brasil de Pelotas-RS e, se vencer, sobe para a terceira posição, derrubando o Paraná.