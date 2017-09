Juventude e Santa Cruz buscam vitórias na sequência da 25ª rodada

Divulgação/Santa Cruz Thiago Primão aponta melhora e enxerga crescimento na equipe

Nesta sexta-feira (22) três partidas dão sequência à 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Depois da abertura na terça-feira (19) com a vitória do líder América-MG por um a zero contra o Vila Nova-GO, e a surpreendente goleada do Paraná de quatro a zero jogando em Campinas contra o Guarani-SP.

Hoje o Juventude e Boa Esporte se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe gaúcha está na quinta colocação, com 40 pontos, e briga por uma vaga na zona de classificação para a Série A. Já o seu rival desta noite ocupa a 12ª posição, com 33 pontos conquistados.

Outras partida fica por conta de Londrina x Santa Cruz, no Estádio do Café. Depois de três rodadas na zona de rebaixamento, o Santa Cruz conseguiu enfim quebrar o período sem vitórias e voltou a triunfar contra o Goiás, adversário direto na briga contra o descenso. Sob comando de Marcelo Martelotte, a equipe coral tenta dar outros contornos à irregular campanha que faz na competição.



São dois jogos do novo treinador no banco de reservas conforme informou o site Coral Net. O empate com o ABC/RN e a vitória sobre os goianos reacendeu o espírito do elenco, que almeja o quanto antes dar fim ao mau momento e aspirar coisas melhores na classificação. Na 15ª colocação com 27 pontos ganhos, a Cobra Coral pode voltar a figurar no Z4 em caso de derrota para o Londrina/PR.

Encerrando a rodada o Luverdense recebe o Oeste, no Passo das Emas no Mato Grosso precisando vencer para fugir do rebaixamento.

