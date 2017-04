Judocas da ACJ conquistam ouro e prata no Brasileiro disputado no DF

Divulgação/ACJ Sensei Alexandre Cano (centro) com os judocas douradenses medalhistas em Brasília

Dois judocas, duas medalhas, uma delas de ouro. Esse é o resumo da participação da Academia Cano de Judô no Campeonato Brasileiro de Judô Região IV, disputado em Brasília neste sábado (22) e que reuniu atletas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Ana Beatriz Cano subiu ao lugar mais alto do pódio e Breno Dias ficou em segundo em suas respectivas categorias, lutando contra os melhores ranqueados de cada Estado. Esses resultados devem garantir os dois judocas douradenses no Campeonato Brasileiro Sub-13, que será disputado em Lauro de Freitas-BA no mês de agosto.



Ana Beatriz enfrentou outras três judocas na categoria Sub-13 Médio, para atletas até 47 kg e

Divulgação/ACJ Ana Beatriz não teve dificuldade na sua categorias e venceu todas por ipon

superou todas por ipon. Na primeira luta, venceu Ingrid Silva, do Distrito Federal, depois passou por Aniger Peres, de Goiás e, por fim, derrotou Clarice Ferreira, do Tocantins. Na classificação final, a douradense ficou com a medalha de ouro, Aniger com a prata e Ingrid com o bronze. A primeira posição da judoca ajudou o Mato Grosso do Sul a ser o melhor no feminino, com 20 ouros, 15 pratas e 17 bronzes.



Na categoria Sub-13 Pesado, para atletas acima de 52 kg, Breno Dias disputou a competição com judocas de Goiás, Rondônia, Distrito Federal e dois do Mato Grosso. Por ipon, Breno derrotou o mato-grossense Murilo Silva e o goiano Alexandre Vaz. Na luta pela medalha de ouro, liderou boa parte do tempo a luta com Matheus Araújo, mas um wazari no final virou a contagem a favor do adversário, que terminou com a primeira posição.



Técnico dos dois judocas, o Sensei Alexandre Cano os acompanhou durante a competição e se disse

Divulgação/ACJ Breno ficou perto do ouro, mas um wazari a favor do adversário definiu a luta

satisfeito com o resultado. “Eu estou muito feliz. A Ana Beatriz sobrou em relação às adversárias e o Breno poderia ter terminado em primeiro também se não fosse um erro da arbitragem. Mas o mais importante foi eles entenderem que para conquistar títulos não tem outro jeito, senão treinando muito e isso é um sinal de crescimento que me deixa orgulhoso”, afirma.



A delegação sul-mato-grossense retornou nesta segunda e os dois judocas já estão de volta aos tatames da ACJ para os treinos visando as próximas competições. Líderes do ranking em suas categorias, Ana Beatriz e Breno defendem a posição na etapa de Campo Grande do Circuito Estadual nos dias 20 e 21 de maio. Na última, também na Capital, os dois conquistaram o ouro.