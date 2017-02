Joinville vem com força máxima para enfrentar o Comercial

Divulgação/JEC Veterano Lúcio Flávio está confirmado na partida contra o Comercial

O Comercial enfrenta o Joinville-SC nesta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil no Estádio Morenão e, desta vez, quer deixar o adversário pelo caminho. O confronto é a reedição do que aconteceu em 2016 e os catarinenses avançaram para a segunda fase com um empate em Rio Brilhante em 1 a 1 e vitória na partida de volta por 1 a 0. Agora, o classificado será decidido em apenas uma partida e o Colorado quer repetir o feito do Sete, o outro representante sul-mato-grossense, que se classificou ao vencer o Ríver-PI por 1 a 0 no Douradão.



Para isso, o técnico Márcio Bittencourt, do Comercial, já sabe que não terá moleza pela frente. Seu adversário, Fabinho Santos, não vai poupar nenhum jogador para a partida decisiva e a delegação que desembarca nesta terça-feira (14) em Campo Grande vem com o que há de melhor no elenco.



Fabinho relacionou para a viagem os goleiros Jhonatan e Matheus, os zagueiros Max, Igor e Henrique Mattos, os laterais Gustavo e Alex Ruan, os volantes Roberto, Renan Teixeira, Júnior Sutil e Luiz Meneses, os meias Lúcio Flávio e Juninho e os atacantes Aldair, Fabinho Alves, Ciro, Gustavo Xuxa e Marlyson.



De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, Comercial e Joinville se enfrentam em Campo Grande porque o time sul-mato-grossense está pior colocado que o adversário no Ranking de Clubes da CBF. Os catarinenses, porém, avançam com um empate por qualquer placar. Quem se classificar joga contra o classificado de São Raimundo-RR e Fortaleza-CE que também jogam nesta quarta.