Jogos Radicais Urbanos seguem com inscrições abertas até o dia 31

Deurico/Capital News Na primeira edição a organização da prova disponibilizou 800 vagas

As inscrições para a primeira edição dos Jogos Radicais Urbanos seguem até dia 31 de outubro. As provas que acontecerão nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike, Stand Up Paddle já receberam inscritos de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, além de atletas do Mato Grosso do Sul.



O evento acontecerá entre os dias 17 e 19 de novembro deste ano no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande. As inscrições seguem até dia 31 de outubro e estão disponíveis no site oficial www.jogosradicaisurbanos.com.br.



Na primeira edição a organização da prova disponibilizou 800 vagas, sendo: 200 para Corrida de Trilha; 450 para Mountain Bike; e 150 para Stand Up Paddle.



De acordo com Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp, a competição, organizada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Governo do Estado, será a última etapa do Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle, o que garante a presença dos melhores atletas brasileiros da modalidade nos Jogos Radicais Urbanos.