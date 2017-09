Jogos da Melhor idade são lançados pelo governo do Estado

Reprodução Tv Guanandi Secretário Marcelo Miranda Fundesporte

Os Jogos da Melhor Idade serão lançados na manhã desta terça-feira (26), no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O lançamento, com presença do governador do Estado Reinaldo Azambuja, marca a retomada do evento de esporte e lazer voltado para idosos. O lançamento está marcado para às 8h30. Na ocasião, também serão apresentados outros projetos de interesse da melhor idade, em comemoração à Semana do Idoso.



De acordo com as informações divulgadas pela Fundesporte, no mês de novembro, em torno de 500 atletas da melhor idade se reunirão na Capital, para a disputa de jogos de quadra, mesa e concurso de dança. Os objetivos são promover e estimular a prática esportiva pelos idosos de Mato Grosso do Sul.



“O esporte e o lazer são importantes formas de inclusão social, de estímulo à vida comunitária, congraçamento e promoção da qualidade de vida. Democratizar o acesso a todos os públicos é meta da Fundesporte e do Governo do Estado. Com os Jogos da Melhor Idade avançamos mais nesse objetivo”, disse o diretor-presidente da Fundesporte professor Marcelo Miranda.



São parceiros nos jogos a Sedhast, Secc, UCDB e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.