Jogadores do Operário aparecem no BID, mas Sub-19 segue parado

Divulgação / Operário FC Petrallás afirmou que o Operário estava regular com o edital de convocação do Sub-19, na Difusora

O Campeonato Estadual Sub-19 está paralisado enquanto o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) não analisa o pedido do Operário para disputar a competição. Apesar disso, a diretoria do Galo confirmou a inscrição de 23 jogadores para a disputa e os nomes já constam no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Não há ainda definição da data de quando o Tribunal irá analisar o caso.



O Sub-19 começou no dia 20 com a vitória do Novoperário sobre o União/ABC por 2 a 0. Os dois clubes foram os únicos que apresentaram a inscrição dos atletas no Conselho Arbitral e, por isso, os únicos incluídos. O Presidente do Operário, alega ter os jogadores já inscritos no sistema web da CBF, recorreu da decisão e conseguiu uma liminar para ser incluído, que foi contestada pelo Novo que pediu para o campeonato seguir apenas após analise do mérito desse pedido.



Na última semana, no programa Difusora Esporte Clube, o presidente Estevão Petrallás afirmou que o clube estava regular com o que pedia o edital de convocação, por isso recorreu da iniciativa inicial de deixar o clube fora do torneio. “Temos um elenco treinando desde junho, mas não poderíamos inscreve-los no BID sem a certeza de que haveria ou não a competição. Mas estavam com o nome no sistema web da CBF, o que era exigido no artbitral do sub-19”, explicou Petrallás.



Antes da paralização, a tabela previa a estreia do Operário neste sábado (27) contra a equipe do União/ABC. A competição deve indicar um ou dois representantes do Estado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O número de vagas ainda depende da Federação Paulista de Futebol, que organiza o torneio e já sinalizou a tendência de diminuição do número de participantes que, em 2016, teve mais que cem clubes incluídos.