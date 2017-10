Internacional vence Sant Cruz e fica perto do retorno à Série A

Ricardo Duarte/Internacional D’Alessandro cobra pênalti e marca o primeiro gol do Inter no Beira-Rio

O começo foi irregular, mas o Internacional caminha firme para o retorno para a primeira divisão do campeonato Brasileiro. Neste sábado, pela 26ª rodada da Série B, o Colorado venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 0 e segue na liderança isolada, agora com 54 pontos. Em 2016, o Bahia-BA garantiu acesso com 60 pontos, marca que o time gaúcho pode atingir em duas rodadas.



No Estádio Beira-Rio, o Inter contou com gols de D’Alessandro para vencer os pernambucanos. O primeiro aos nove minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Depois, aos 25 do segundo tempo, o argentino recebeu passe de Camilo, deslocou a zaga adversária e fechou o placar. Com a vitória, o Colorado abre vantagem sobre o América-MG, segundo colocado. O Santinha, com 29, entrou na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar.



Nos outros jogos do sábado, o Náutico-PE venceu o Boa Esporte-MG por 2 a 0, mas segue na penúltima colocação, com 23 pontos e longe de deixar a zona de rebaixamento. Em Goiânia, Vila Nova-GO ficou no 1 a 1 com o Brasil de Pelotas-RS e perdeu a chance de tomar a terceira posição do Paraná Clube-PR, ambos com 46 pontos.



Em Lucas do rio Verde, o Luverdense-MT perdeu para o Ceará-CE por 1 a 0 e voltou para a zona de degola. Guarani-SP e Criciúma-SC ficaram no 0 a 0 em Campinas e seguem longe da briga pelo acesso.