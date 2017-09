Internacional vence América e se isola na ponta da Série B

Ricardo Duarte/Internacional Colorado comemora liderança isolada da Segundona

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na noite desta quarta-feira com Internacional e América-MG disputando o duelo de líderes no Estádio Beira-Rio. O Colorado foi melhor, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada da competição, posição que dividia com os mineiros há algumas rodadas. Com o resultado, o Inter agora ocupa sozinho o primeiro lugar, com 51 pontos. O América, com 48, segue na segunda posição.



Dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Pressionando, o Inter saiu na frente aos 27 minutos. Acionado pela esquerda, D’Alessandro cruzou, e Edenílson apareceu na área para fazer, de cabeça, 1 a 0. O América deixou tudo igual aos 39. Luan recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, no ângulo de Danilo Fernandes.



Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada com os dois times brigando para conquistar os três pontos. Os colorados quase ampliaram no primeiro lance, quando William Pottker cabeceou na trave. Aos sete minutos, o Coelho chegou perto após cobrança de falta de Pará, que viu a bola passar ao lado da meta de Danilo Fernandes. Com boas chances lá e cá, o Internacional foi quem conseguiu sucesso na finalização. Aos 40 minutos, Camilo aproveitou lançamento de Uendel e passou para Nico López, na frente do gol, marcar o gol da vitória.



Os outros jogos aconteceram na terça-feira. Entre os resultados mais importantes está a vitória do Paraná Clube-PR sobre o Náutico-PE por 3 a 0, a quinta seguida dos paranaenses que se firma no G4, com 46 pontos. O Vila Nova-GO bateu o CRB-AL, também por 3 a 0, e é o quarto colocado com 45.



Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o Paysandu-PA venceu o Guarani-SP por 2 a 1 e o Luverdense-MT surpreendeu o Brasil de Peotas-RS e venceu por 1 a 0 fora de casa. O Z4 é formado por Figueirense-SC, Goiás-GO, Náutico e ABC-RN que não venceram na rodada.