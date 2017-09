Internacional e América/MG se enfrentam em busca da liderança isolada da Série B

Assessoria/Divulgação América-MG treinou forte para pegar o time gaúcho no Beira-Rio

Uma partida encerra a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta quarta-feira (27). Líder e vice-líder da competição, Internacional e América/MG, ambos com 48 pontos, se enfrentam em busca da liderança isolada da Série B. As equipes jogam às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



Ainda pela 26ª rodada da competição, iniciada nesta terça-feira (26), ABC e Juventude empataram em 1 a 1, enquanto o Paysandu derrotou o Guarani por 2 a 1, de virada. Na Arena das Dunas, o Juventude entrou em campo buscando a vitória diante do ABC para ficar colado no G-4. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Leilson cobrou falta com categoria e abriu o placar para o time gaúcho. Também precisando pontuar, a equipe potiguar buscou o empate e deixou tudo igual aos 20 minutos da etapa complementar.



Berguinho cruzou na área, e Adriano Pardal ganhou da defesa para cabecear firme e empatar: 1 a 1. Com o resultado, o Juventude segue em sexto lugar, agora com 42 pontos. O ABC, com 18, segue na lanterna.



Jogando em casa, na Curuzu, o Paysandu viu o Guarani abrir o placar logo aos cinco minutos de partida. Bruno Nazário recebeu cruzamento pela direita e subiu sozinho para colocar o Bugre na frente. O empate do Papão veio aos 29, com Bergon, de pênalti. Dominando as ações no segundo tempo, o time da casa conseguiu a virada aos 37. Após escanteio, Diego Ivo subiu mais alto que todo mundo e decretou a vitória do Paysandu por 2 a 1. Com 33 pontos, o Papão ocupa o 12º lugar na tabela de classificação. O Guarani, com a mesma pontuação, mas menos gols de saldo, aparece em 13º.