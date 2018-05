Inter encerra rodada do Brasileirão com vitória sobre Chapecoense

Ricardo Duarte/Inter Inter sobe para posições intermediárias com vitória em casa

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira com confirmação de mudança na liderança. O primeiro colocado agora é o Atlético-MG, com Corinthians, Flamengo e Palmeiras dividindo a segunda posição. Na última partida, o Internacional venceu a Chapecoense-SC por 3 a 0 e ganhou distância da zona de rebaixamento.



No Beira-Rio, quem começou melhor foi a Chapê, acertando, inclusive uma bola na trava do goleiro Danilo Fernandes. Mas o Colorado abriu o placar aos 38 do primeiro tempo com Lucca, após belo lance de Leandro Damião, que recuperou uma bola que sairia pela linha de fundo. Na etapa final, Rodrigo Moledo completou de cabeça a cobrança de falta de Lucca aos 14 minutos e marcou o segundo. Depois, aos 38, Patrick, também em um cabeceio, deu números finais após cruzamento da direita de Rossi.



Classificação



A primeira posição, agora isolada, é do Atlético-MG com 13 pontos após vencer o clássico com o Cruzeiro. Flamengo, Corinthians e Palmeiras, nesta ordem e todos com 11 pontos, dividem a segunda posição, completando o G4. O Mengão tem saldo de gols maior que os concorrentes e o Alvinegro marcou mais gols que o Verdão.



Em seguida, todos com dez pontos, estão Fluminense, América-MG e São Paulo. O Tricolor Paulista é o único invicto da competição, mas, até por isso, soma quatro empates e perde a quinta posição no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.



Na parte de baixo, Santos e Chapecoense, com seis pontos, estão no limite da zona de rebaixamento. Na degola estão Atlético-PR e Bahia-BA, com cinco pontos cada, Ceará-CE, com três, e o lanterna Paraná Clube-PR, com apenas dois.