Igor sobre queda do Operário: “Falhamos na hora errada”

Anderson Ramos / Capital News Meia foi um dos principais jogadores do Galo e marcou 4 gols no campeonato

Se valessem apenas os números absolutos no Campeonato Estadual, o Operário teria tido melhor sorte. Fez mais pontos que o campeão Corumbaense, mas levou azar de, justamente no confronto entre eles, na semifinal, não ter tido o desempenho de outros jogos na competição.



Um dos destaques do Galo, o meia Igor Vilela lamentou a derrota no último jogo e avalia que poderiam ter ido mais longe se não tivesse falhado na hora errada.



Encerrado o vínculo com o Galo, Igor aproveita os dias de folga em Dourados, onde reside com a família, e analisa propostas para a sequência da carreira, inclusive de jogar no exterior no fim do ano. No entanto, o jogador ainda sente a terceira oportunidade de ganhar o título estadual perdida. Em 2015, saindo das categorias de base do Guaicurus, foi rebaixado com o Cene. No ano seguinte, fez um excelente campeonato pelo Ivinhema, mas um pênalti desperdiçado no último lance do jogo, coincidentemente contra o Operário, tirou o Azulão da competição.



De acordo com Igor, os números mostram uma campanha boa do Operário. “Conseguimos uma pontuação incrível, mas infelizmente não era um campeonato por pontos corridos. A campanha só não foi melhor porque não fomos campeões”. Para ele, o time acabou tropeçando nos próprios erros. “Tomamos muitos gols por erros nossos, o que não podia acontecer em um jogo decisivo. Não fomos campeões por falhar na hora errada. Todos que assistiram nossos jogos viram isso”, explica.



Ainda sem clube para o segundo semestre, Igor estuda propostas para jogar no exterior em 2018. “Existe algo neste sentido mais para frente. Por enquanto espero algo aqui no Brasil mesmo”. A intenção é estar em atividade, preferencialmente em algum clube que disputa o Campeonato Brasileiro.