Grêmio vence Flu com golaço no último lance e embola briga pelo título do Brasileirão

Mailson Santana/Fluminense Jogo no Engenhão foi morno e equilibrado até o gol gremista no último lance

Um golaço no último lance do jogo e o Grêmio entra de vez na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (29), na abertura da 27ª rodada, o Tricolor Gaúcho foi ao Rio de Janeiro e venceu o Fluminense, embolando a disputa pela primeira posição. O gol de Éverton, de calcanhar, colocou o time definitivamente no G4, já que o Flamengo empatou sem gols com o Bahia-BA em Salvador. Outro 0 a 0 aconteceu no duelo entre América-MG e Corinthians em Belo Horizonte.



O Fluminense escolheu o Engenhão para receber o Grêmio e fizeram uma partida sem grandes emoções. No primeiro tempo, os cariocas até tiveram mais posse de bola, mas sem objetividade. Já os gaúchos, que pouco chegaram ao ataque, tiveram uma chance com Douglas, que chutou fraco e viu Júlio César fazer a defesa tranquilamente.



No segundo tempo, os dois times entraram em campo com uma postura um pouco mais ofensiva e seguiram com o mesmo ritmo até o fim, mas o gol do jogo saiu apenas aos 47 minutos. Thonny Anderson dominou na entrada da área e acionou Everton, que saiu na cara do goleiro do Flu e finalizou de calcanhar para fazer 1 a 0 e decretar a vitória do Grêmio. Com o resultado, o Grêmio subiu para o terceiro lugar, com 50 pontos. O Fluminense, com 34, aparece na nona posição.



Nos outros dois jogos do dia, nada de gols em BH e Salvador. América-MG e Corinthians empataram no Independência e Bahia contra o Flamengo jogaram na Arena fonte Nova. Assim, o Flamengo perde uma posição e sai do G4, com 49 pontos. O Corinthians é oitavo com 35, o Coelho tem 32 pontos e é 12º e o Bahia, com 30 pontos, é o 14º colocado.