Grêmio faz 3 a 1 no Atlético-MG em BH e fica perto da quinta Copa do Brasil

Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor Gaúcho pode até perder por um gol em casa que conquista a Copa do Brasil pela quinta vez

A Copa do Brasil está muito perto de ir pela quinta vez para o lado tricolor do Rio Grande do Sul após o primeiro jogo da final. No Estádio Mineirão, o Grêmio ignorou a pressão da torcida adversária e venceu o Atlético por 3 a 1, abrindo vantagem e pode até ser derrotado em casa por uma diferença mínima para ser campeão. Com dois gols e depois expulsão, Pedro Rocha foi o destaque da partida que abriu a disputa entre os dois times por um lugar na Libertadores 2017.



O Grêmio dominou o primeiro tempo e teve as melhores chances. Aos 29 minutos, Maicon recuperou a bola no meio e serviu Pedro Rocha. O atacante dominou na área, deu lindo drible em Gabriel e botou a bola no cantinho para abrir o placar. Embora Victor tenha sido muito mais exigido e feito grandes defesas, o arqueiro oponente também trabalhou. O Atlético chegou bem aos 42 e, com Júnior Urso batendo na pequena área, obrigou Marcelo Grohe a fazer excelente intervenção para evitar o empate.



Na etapa final, o Grêmio voltou com a mesma postura e seguiu mandando no jogo. O time gaúcho chegou ao segundo gol aos nove minutos, novamente com Pedro Rocha. O atacante recebeu no meio, passou por três marcadores e tocou na saída de Victor para marcar um golaço e ampliar o marcador. Aos 22, o autor dos dois gols, grande estrela da partida até o momento, acabou sendo expulso ao levar o segundo cartão amarelo.



Com um homem a mais e a torcida incentivando, o Atlético sentiu que era a hora de partir para cima e passou a pressionar o adversário. Aos 36, Fábio Santos cruzou para a área e o zagueiro Gabriel bateu bonito na bola para descontar. Quando parecia que o Galo seguiria em cima em busca do empate, o Imortal aproveitou contra-ataque para marcar o terceiro, aos 45 minutos. O zagueiro Geromel puxou a jogada pelo lado direito e cruzou no segundo pau. O atacante Everton apareceu livre e liquidou a fatura.



Com o resultado desta noite, o Atlético-MG terá de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e três para ser campeão. A partida será na próxima quarta-feira (30), às 20h45 (MS), na Arena do Grêmio.