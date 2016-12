Grêmio empata com Atlético-MG e é campeão da Copa do Brasil

Rodrigo Rodrigues / CBF Grêmio precisou apenas de um empate para ganhar quinto título na competição

O Grêmio empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG na noite de quarta-feira (7) e conquistou o seu 5º título da Copa do Brasil. O time é o maior detentor de títulos da competição. A partida que começou com homenagens às vítimas do acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense, terminou em festa para os mais de 55 mil torcedores presentes na Arena, em Porto Alegre (RS). A equipe gaúcha ficou com o título porque havia vencido o jogo de ida por 3 a 1.

Os gols saíram apenas no fim do jogo, no segundo tempo e após os 40 minutos de bola rolando. O Grêmio saiu na frente, com o equatoriano Miller Bolaños. Logo em seguida, o compatriota dele, Cazares, igualou o placar com um lindo gol do meio de campo.

O primeiro gol foi aos 43 minutos. Em um contra-ataque rápido, Everton cruzou rasteiro. Miller Bollaños apareceu bem e completou para o fundo da rede: 1 x 0 Grêmio.

Três minutos mais tarde, o Atlético-MG reagiu. Cazares percebeu Marcelo Grohe adiantado e, do meio-campo, marcou um golaço, por cobertura. Tudo igual. Melhor para o Grêmio, que ficou com o título.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Bolaños, 43'/2ºT (1-0); Cazares, 44'/2ºT (1-1)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Wallace, Ramiro (Jaílson, 33'/2ºT), Maicon e Douglas (Bolaños, 41'/2ºT); Luan e Everton. TEC: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete (Cazares, 24'/2ºT) e Júnior Urso (Maicosuel, intervalo); Luan (Lucas Cândido, 30'/2ºT), Robinho e Lucas Pratto. TEC: Diogo Giacomini.