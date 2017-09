Grêmio elimina Botafogo e é único brasileiro na Libertadores

Lucas Uebel/Grêmio Lucas Barrios (18) marcou o gol da classificação do Grêmio em Porto Alegre

A esperança de uma equipe brasileira conquistar a Libertadores agora está apenas no Grêmio. O time gaúcho venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), em Porto Alegre, e avançou para a semifinal da competição continental. Além do time carioca, ficou pelo caminho também o Santos, derrotado pelo Barcelona-QUE na Vila Belmiro. Inconformados com o resultado, torcedores tentaram invadir os vestiários e depredaram ônibus do clube e carros da imprensa.



Grêmio e Barcelona se enfrentam em uma das semifinais. A outra será definida nesta quinta feira, com os jogos entre River Plate-ARG e Jorge Wilstermann-BOL e ainda San Lonrenzo-ARG e Lanús-ARG.



No jogo de ida, Botafogo e Grêmio empataram sem gols no Rio de Janeiro e a vaga na semifinal seria de quem vencesse a partida da volta. Mesmo empurrado por mais de 50 mil torcedores, o Tricolor teve dificuldade contra o adversário, melhor no primeiro tempo, acertando bola na trave e obrigando o goleiro Marcelo Grohe e praticar boas defesas.



Depois do intervalo o Grêmio voltou mais atento. No primeiro minuto, Gatito, num de seus milagres na temporada, tirou no tapinha o que seria o gol de Lucas Barrios. O Botafogo, antes perigoso, não achou espaços com tanta facilidade. Renato seguiu cobrando o toque de bola da equipe e foi recompensado. Aos 17 minutos, o mesmo Barrios, artilheiro da equipe na Libertadores, marcou de cabeça após cobrança de falta de Edilson pela direita. O gol valeu a vitória e a vaga na semifinal.



Decepção

Na Vila Belmiro o Santos precisava vencer o Barcelona ou mesmo segurar o empate em 0 a 0, já que a partida de ida, no Equador, terminou 1 a 1. Sem os meias Renato e Lucas Lima, contundidos, o time de Levir Culpi ficou longe do desempenho em outros jogos e pouco assustou o goleiro adversário, com exceção de uma bola que o zagueiro David Braz acertou o travessão.



No segundo tempo, sem criatividade no meio e força de ataque, o Santos tentou controlar a partida e segurar o empate, mas foi penalizado. Aos 22 minutos, Castillo recebe pela esquerda e faz cruzamento perfeito para Jonatan Álvez, de cabeça, desviar de Vanderlei. Depois, a vantagem foi administrada com a ajuda da inoperância santista e a vaga na semifinal foi para o Equador.



Após a partida, torcedores revoltados com o resultado iniciaram confusão na saída do estádio, o que obrigou a Polícia Militar impedir a saída de outros que ainda deixavam as arquibancadas. Diversos carros, principalmente aqueles identificados como imprensa, foram depredados. O ônibus da delegação do Santos também teve vidros danificados. Após cerca de 30 minutos, o tumulto foi controlado e os demais torcedores puderam deixar a Vila Belmiro.