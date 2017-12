Grêmio e Real Madrid decidem Mundial de Clubes em Abu Dhabi

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Autor do gol que classificou o Grêmio na semifinal, Éverton deve começar entre os reservas

Chegou o dia do Grêmio mostrar que, de fato, é imortal, como diz o seu hino. Neste sábado, às 14h (MS), no Estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o campeão da Libertadores enfrenta o Real Madrid-ESP na decisão do Mundial de Clubes da Fifa. O Tricolor busca contra o multi-campeão espanhol a sua segunda conquista global, enquanto os adversários podem acumular o hexa.



Em campo, o Grêmio ainda sente a falta do meia Arthur, fora da competição por contusão. Outra situação que precisa ser equacionada pelo técnico Renato Portallupi é a má fase do atacante paraguaio Lucas Barrios. Fundamental na conquista continental, Barrios não marca há alguns jogos e, na semifinal, foi substituído por Jael, o que melhorou o rendimento do time. Apear de estar propenso à manter a equipe base, essa mudança pode acontecer já no início.



Para a partida mais importante do ano, Renato deve escalar o Grêmio com Marcelo Grohe; Edillson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Jailson, Ramiro, Fernando e Luan; Lucas Barrios (Jael).





Giuseppe Cacace/AFP Cristiano Ronaldo terá ao seu lado todo o time ideal do Real Madrid

Considerado um dos clubes mais poderosos do planeta e com, provavelmente, o elenco mais valioso, o Real Madrid chega para a decisão com uma informação que não deve agradar muito o torcedor gremista. Pela primeira vez na temporada, o técnico Zidane terá, pela primeira vez nesta temporada, o elenco completo, após o retorno de Bale e dos três jogadores poupados na fase anterior, contra o Al Jazira: Carvajal, Sergio Ramos e Tony Kroos.



Assim, Zidane deve escalar o time ideal para a decisão contra os gaúchos com Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo; Benzema.



A decisão do Mundial de Clubes terá arbitragem de Cesar Ramos, auxiliado por Marvin Torrentera e Miguel Hernández, todos do México. Árbitro de vídeo será Mark Geiger, dos Estados Unidos.