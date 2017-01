Gramado do Morenão passa por melhorias para abertura do Estadual

Arquivo Gov MS Federação acredita que Polícia Militar, Bombeiros e Vigilância Sanitária devam emitir os laudos na próxima semana

As obras de adequação do Estádio Morenão seguem e, além da estrutura básica necessária e exigida pelas normas de segurança, o gramado, que não recebe jogos oficiais há quase três anos, recebe tratamento para que esteja em bom estado no início do Campeonato Estadual. Operário e Comercial vão jogar no Morenão nos jogos como mandantes, enquanto Novo e União/ABC, os outros dois representantes da Capital, optaram pelo Estádio Jacques da Luz.



Nesta quarta-feira (11), o vice-presidente e coordenador de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marcos Tavares, acompanhou o trabalho que está sendo feito no campo de jogo que não é utilizado desde o final do Estadual de 2014. A inatividade e a falta de cuidado fez com que o trabalho feito em 2012, com troca de tipo de grama e revitalização fosse perdido.



Segundo Tavares, o gramado vai estar em condições de receber a partida entre Operário e União/ABC, que abre o campeonato no dia 28. “Nós fizemos uma análise de solo e correção com adubo já que desde que o gramado foi replantado não teve mais tratamento adequado, apenas podas funcionais. Agora estamos fazendo nivelamento do piso e acredito que em dez dias poderemos fazer o primeiro corte e uns cinco dias de iniciar o campeonato fazemos o corte definitivo e a marcação”.



Além do gramado, a iluminação também passa por revisão. Foram encontradas algumas lâmpadas queimadas e muitos refletores estão fora de foco, o que também deve ser ajustado para melhorar a luminosidade no gramado.



Laudos



Para que o Ministério Público Estadual (MPE) autorize a Federação a marcar jogos para no Morenão, precisam ser entregues laudos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária aprovando as adequações feitas e as vistorias devem acontecer ainda nesta semana. “Nós recebemos a visita do Corpo de Bombeiros que praticamente aprovou todas as mudanças solicitadas que foram feitas e também da Polícia Militar que passou por diversos setores e retornam na sexta-feira para verificar o funcionamento das catracas e do sistema de vigilância que está sendo revisado e aí emitir o laudo”, disse Tavares.



Para o dirigente, o Morenão deve estar apto para receber os dois jogos previsto na primeira rodada do Estadual. “Nós estamos trabalhando 12 horas por dia, sábados, domingos, para poder cumprir com as exigências das autoridades e ter uma reinauguração do Morenão com uma nova cara, mais moderno e com acesso facilitado.” O dirigente encerra agradecendo o apoio do governo estadual no trabalho que está sendo feito. “A Federação tem uma gratidão muito grande para com o governador Reinaldo Azambuja, o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, que se esforçaram e o futebol é grato à eles”, concluiu.