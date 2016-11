GP de Abu Dhabi é marcado por despedida de Massa e consagração de Nico Rosberg

O GP (Grand Prêmio) de Abu Dhabi ocorrido no domingo (27) entra para a história da Fórmula 1. A prova que definiu o campeonato foi marcada pela despedida do brasileiro Felipe Massa da principal categoria do automobilismo mundial. O alemão Nico Rosberg, 31 anos, conquistou o título inédito ao terminar a temporada com 5 pontos à frente do britânico Luis Hamilton.



A prova foi emocionante com direito a ultrapassagem em cima de Max Verstappen, confirmando o favoritismo de Nico Rosberg. O alemão foi o segundo colocado, ficando atrás do rival Lewis Hamilton, que venceu as últimas quatro provas, mas não foi o suficiente para encostar em Rosberg que garantiu cinco pontos à frente.



Apesar da pressão de Hamilton nos últimos metros de prova, Rosberg conseguiu segurar sua posição à frente de Vettel, da Ferrari, que terminou em terceiro, e do holandês Max Verstappen, da Red Bull, quarto colocado.



Regular em toda a temporada, o campeão superou o companheiro Lewis Hamilton e terminou o campeonato com 385 pontos contra 380 do inglês, que é tricampeão mundial. O alemão igualou o feito do seu pai, Keke Rosberg, que foi campeão da F-1 em 1982.



Despedida

Neste domingo, Felipe Massa despediu-se oficialmente da Fórmula 1. Em Abu Dhabi, o brasileiro realizou sua 250ª e última corrida pela categoria, e recebeu homenagens, inclusive de sua atual equipe, a Williams, que defendeu desde 2014.



Massa terminou na nona colocação em Abu Dhabi. No campeonato, conquistou 53 pontos, ficando em 11º entre os pilotos. Apesar de não ser a melhor temporada, a Williams exaltou o desempenho de Felipe. Além disso, a equipe elogiou a forma pela qual o brasileiro anunciou sua aposentadoria.