Goleiro de MS é relacionado pelo Santos para estreia no Paulista

Divulgação/SFC João Paulo estará entre os reservas na partida desta sexta na Vila Belmiro

O Santos abre nesta sexta-feira (3) o Campeonato Paulista enfrentando a Linense na Vila Belmiro e entre os relacionados para a partida está um sul-mato-grossense. O goleiro João Paulo estará no banco de reservas como a opção imediata ao goleiro titular Vanderlei. João já havia sido relacionado em diversos jogos da temporada passada e ganha espaço com as constantes contusões de Vladimir, o outro goleiro do elenco santista.



Douradense, João Paulo começou nas categorias de base do Sete de Dourados e passou também pelo Itaporã, antes de ser levado ao clube paulista quando passou a ter carreira gerenciada pela Soccer Union dos empresários Daniel Medeiros e Dirceu Bertoni.



Antes de chegar ao Santos, porém, foi levado ao Grêmio onde ficou por apenas três meses e depois ao São Carlense, onde ganhou destaque durante a disputa do Campeonato Paulista Juvenil e chamou a atenção do Santos onde chegou com 15 anos idade, passando por todas categorias de base desde então, sempre como titular.



Em 2014, João Paulo comemorou o título da Copa São Paulo de Juniores e em outubro de 2016, no amistoso diante do Benfica no centenário da Vila Belmiro, teve atuação elogiada, inclusive defendendo um pênalti e desde então, passou a ser monitorado pelo time português.



Recentemente, completou 21 anos e de presente jogou os amistosos de pré-temporada da equipe neste ano. Agora as metas são de atuar em jogos oficiais e no ano poderá ter oportunidades no Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. "Atualmente é a maior aposta de nossa empresa pelo seu potencial e aproveitamento nas chances que teve, mesmo com pouca idade e sendo um dos mais jovens do elenco profissional do Santos", disse o empresário Daniel Medeiros revelando que o jogador tem contrato até 2020 com o time paulista.



A Soccer Union já agenciou outras revelações sul-mato-grossenses como Diego Rosa por 12 anos (atualmente no Bahia) e Juninho de Iguatemi por nove anos. Atualmente cuida da carreira de Giancarlo e outros 14 jogadores, todos sul-mato-grossenses.