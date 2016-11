Goleiro Danilo não resiste aos ferimentos e morre no hospital

Tamanho do texto

Juan Mabromata/AFP A Cruz Vermelha havia anunciado o falecimento, em seguida anunciou a correção informando que o jogador estava vivo, porém, foi confirmada o real falecimento.

O atleta do Chapecoense não resistiu ao ferimento e faleceu no hospital, a informação foi veículada pela Rede Globo de Televisão.

Herói da classificação da Chapecoense na semifinal da Copa Sul-Americana, o goleiro Danilo foi uma das seis pessoas resgatadas vivas do acidente aéreo com a delegação do time catarinense.