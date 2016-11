“Gol do MS”, diz Cláudio Roberto sobre curso de treinadores

O segundo módulo do nível 1 do Curso de Treinadores de Futebol, organizado pela MTavares e pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) aconteceu no último fim de semana. Os alunos tiveram palestras com o técnico Claudio Roberto, o técnico e preparador físico Robson Matos e o preparador de goleiros Moacir Amorim. Além deles, outros assuntos foram abordados como a recuperação de atletas, gerência de futebol e justiça desportiva.

A. Ramos/Arquivo Capital News Cláudio Roberto

Três vezes campeão estadual, como preparador e auxiliar técnico em 2007 e como técnico em 2012 pelo Águia Negra e depois pelo Cene em 2014, Cláudio Roberto comemorou a oportunidade de participar do curso como palestrante. “Foi um evento muito bacana que interagimos bastante. Acho que eu gostei mais deles do que eles de mim" brincou o treinador. "Com certeza é um gol para o futebol do Mato Grosso do Sul", elogia.



Pretendido por diversas equipes para a próxima temporada, inclusive do Mato Grosso do Sul, Cláudio está retornando de uma temporada no futebol de Macau, país ligado à China. Ficou entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Nacional e na Copa dirigindo o Monte Carlo. Antes, comandou por um ano a seleção nacional do Sri Lanka e foi justamente essa experiência internacional que trouxe para os participantes do curso.



O terceiro módulo será realizado nos dias 2, 3 e 4 de dezembro e contará com o técnico Chiquinho Lima, atual campeão estadual pelo Sete de Dourados. Chiquinho era auxiliar de Cláudio no título do Águia Negra em 2012 e foi vice campeão em 2014, também pelo time de Rio Brilhante.