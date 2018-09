Goiás vence Paysandu e consolida segunda posição na Série B

Divulgação/Paysandu Goiás deixa Belém com vitória e vice-liderança consolidada

A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguiu nesta sexta-feira (28) com dois jogos e a consolidação do Goiás-GO na vice-liderança. O time esmeraldino foi à Belém e venceu o Paysandu-PA por 3 a 2 e segue na perseguição ao Fortaleza, com três pontos entre eles. Na outra partida da noite, Vila Nova-GO e Guarani-SP ficaram no empate, resultado que mantém ambos fora do G4.



A partida no Estádio da Curuzu teve o Goiás na frente do placar desde o início. Logo aos oito minutos, Lucão recebeu na entrada da área, girou e chutou no ângulo de Renan Rocha para colocar o Verdão na frente. O Papão conseguiu o empate aos 33, quando Hugo Almeida cruzou na medida para Thomaz cabecear forte e fazer 1 a 1. Apesar de dominar as ações, os mandantes viram a equipe adversária ficar na frente novamente. Aos 40, Maranhão cruzou na área, e Rafinha desviu de cabeça para marcar o segundo do Esmeraldino.



Na volta do intervalo, o Goiás fez o terceiro já no primeiro minuto. Giovanni cobrou escanteio fechado e fez um gol olímpico na Curuzu. Mantendo o ritmo ofensivo da etapa inicial, o Paysandu diminuiu aos 22, com Mike, que avançou pelo meio, chegou na entrada da área e chutou rasteiro, fechando o placar em 3 a 2. Com o resultado, o Goiás segue na vice-liderança, agora com 49 pontos. O Paysandu, com 31, entrou para o Z4 no 17º lugar e ainda pode perder mais posições até o complemento da rodada.



Fora do G4



No Serra Dourada, Vila Nova e Guarani fizeram duelo direto por posição em que a vitória poderia colocar o melhor na zona de acesso. No início, uma pane elétrica fez a partida ficar paralisada por quase meia hora. Na volta, o Guarani marcou primeiro. Aos 40 minutos, Matheus Oliveira cobrou falta, e Felipe Rodrigues apareceu livre para dar um toque na bola e fazer 1 a 0. Buscando reagir em casa, o Vila Nova conseguiu o empate aos 15 minutos da etapa final. Alan Mineiro cruzou na medida para Rafael Silva, que cabeceou livre de marcação para fazer 1 a 1. Com o resultado, o Bugre segue na quinta posição, agora com 45 pontos, seguido pelo Tigrão, com 44.