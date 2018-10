Goiás e CSA abrem rodada da Série B em casa e brigando pela vice-liderança

Facebook Oficial Goiás EC Melhor time da Série B no segundo turno, Goiás busca nova vitória para se manter perto do Fortaleza

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira (2) com a abertura da 30ª rodada, nove para o fim. Quatro jogos que podem, além de mudar posições dentro do G4, colocar outros times na briga direta pelo acesso. Goiás-GO e CSA-AL brigam pela vice-liderança e para se manterem perto do líder Fortaleza-CE.



A rodada começa no Estádio Castelão, às 18h15 (MS). O Sampaio Corrêa-MA recebe o Figueirense-SC atrás de fôlego novo na luta contra a degola. Os atuais campeões da Copa do Nordeste ocupam a vice-lanterna da competição com 26 pontos somados. O Figueira, com 40 pontos e nono colocado na tabela de classificação, tem a mira apontada para o G4 da competição e quer acabar com o jejum de cinco jogos sem vitórias.



Dois jogos estão marcados para às 19h30 (MS). No Heriberto Hülse o Criciúma-SC enfrenta o Oeste-SP em disputa direta por posição. Ambos somam 39 pontos e o vencedor pode saltar até três lugares na classificação. No Estádio Olímpico de Goiânia, o vice-líder Goiás, com 49 pontos, joga contra o Londrina-PR, com 40 e tentando encostar no G4.



A noite termina com CSA contra o Paysandu-PA no Estádio Rei Pelé, às 20h30 (MS). Terceiro colocado com 47 pontos, o time alagoano torce por um tropeço do Goiás para, em caso de vitória, reassumir a segunda posição. Já a situação do Papão é crítica. Tem apenas 31 pontos e está na 18ª posição. Precisa vencer e ainda torcer por outros resultados para deixar nesta rodada a zona de rebaixamento.