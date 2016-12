Futuro prefeito promete apoio ao Corumbaense no Estadual

Ricardo Albertoni/Diário Corumbaense Ruiter Cunha diz que torcedor quer o Corumbaense campeão

O Corumbaense foi o primeiro time a iniciar a preparação visando o Campeonato Estadual 2017. A Comissão Técnica comandada por Nei César e o elenco estão desde a última segunda-feira com os trabalhos de pré-temporada que seguem até véspera do Natal. Essa largada antecipada deve dar vantagem ao Carijó em relação aos adversários na primeira fase que começam os treinos apenas no dia 2 de janeiro. Paralelamente, o clube recebeu a promessa de apoio durante a competição do futuro prefeito, Ruiter Cunha (PSDB).



O sucessor de Paulo Duarte esteve na apresentação oficial do elenco do Corumbaense que aconteceu na noite desta terça-feira (6) na sede do clube e afirmou que o apoio para a disputa do Estadual é o desejo da população para buscar o título. “Seremos campeões. Com essa frase eu quero definir e traduzir o que significa o futebol para Corumbá, para nós corumbaenses e também o que significa para nós da Gestão Pública Municipal. A gente entende que é um sentimento – ser campeão - muito forte enraizado da nossa comunidade, da nossa gente e a Prefeitura tem que se fazer presente. Acho que isso é uma vontade muito grande da população de Corumbá”, disse ao Diário Corumbaense.



Prefeito de Corumbá por dois mandatos, nos anos de 2005 a 2012, Ruiter Cunha foi o responsável pelo retorno do Carijó da Avenida ao futebol profissional há 12 anos. “Já tivemos ao longo de oito anos administrando o município de Corumbá com essa parceria, tivemos a oportunidade de modernizar o Estádio Arthur Marinho, fazer investimentos no time do Corumbaense e a oportunidade de buscar patrocinador, colaborador, para que o time pudesse de fato engajar. Agora, antes de assumir novo mandato, já estamos fazendo isso, indo atrás de alguns patrocinadores, sinalizando que o Corumbaense precisa desse apoio. A expectativa é muito boa, acho que vem um ano de 2017 muito bom para todos nós, em especial para Corumbá”, finalizou Ruiter.



Elenco



O Corumbaense conta com 22 jogadores no elenco já treinando. Alguns são remanescentes da campanha que terminou com a quarta colocação em 2015 e a maioria vistirá a camisa alvinegra pela primeira vez, com destaque para o atacante Careca, campeão pelo Águia Negra em 2007 e pelo Cene em 2013 e o meia Juninho, formado nas categorias de base do Carijó e que retorna após defender o Riyadh Club da Arábia Saudita nas últimas temporadas. Na lista estão nomes que jogaram o último estadual pelo clube como o goleiro Diego, o lateral Robinho, o zagueiro Maicon e o atacante Tuia.