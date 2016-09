Futebol 7: Brasil vence Irlanda por 7 a 1

Cezar Loureiro/CPB Time é composto por campo-grandenses

A seleção brasileira de futebol de sete, composta por campo-grandenses, ganhou da Irlanda por 7 a 1, na fase classificatória dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O jogo aconteceu no sábado (10). Com o resultado, o Brasil está em primeiro lugar no Grupo A, que tem ainda Ucrânia e Grã-Bretanha.



No primeiro jogo, venceram a Grã-Bretanha por 2 a 1. A equipe joga novamente na segunda-feira (12), contra a Ucrânia. O futebol de sete faz parte dos Jogos Paralímpicos desde Nova York/Stoke Mandeville 1984. No Rio 2016, oito seleções competem pelo pódio no torneio masculino do esporte, disputado por atletas com paralisia cerebral.



Além do futebol de sete, a Paralimpíada conta ainda com o futebol de cinco, a versão do esporte para deficientes visuais.