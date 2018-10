Funesp abre 30 vagas para a Seleção Masculina de Ginástica Artística

Divulgação/Assessoria Dentro do processo de aplicação da ginástica artística, a criança passa a conhecer o próprio corpo, tendo noção de quais são os seus limites e movimentos

O Centro de Formação de Atletas (Cefat) está selecionando atletas para a Seleção Municipal de Ginástica Artística com objetivo de disputar competições estaduais e nacionais. As inscrições estão abertas para meninos de 5 a 8 anos na fase de iniciação da modalidade. Ao todo, estão abertas 30 vagas e os treinos acontecem de segunda a sexta-feira em horários alternados das 8h às 11h e das 13h às 17h.

As inscrições acontecem no novo prédio do Cefat e podem ser realizadas pelos pais das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Atualmente, a oficina de ginástica artística masculina conta com 60 meninos participando das atividades de solo, salto sobre a mesa, barra fixa, paralelas, argolas e cavalo com alça. A ginástica artística traz inúmeros benefícios, auxiliando no controle do corpo através de movimentos como giros, saltos, balanços e aterrissagens.