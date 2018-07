Fortaleza volta a vencer após quatro jogos e mantém liderança da Série B

Leonardo Moreira/Fortaleza EC Éderson bate na saída do goleiro para fazer o segundo gol do Tricolor de Aço

Foram quatro jogos sem vitórias, mas enfim o líder Fortaleza-CE voltou a conquistar três pontos nesta 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Caxias do Sul, o time do técnico Rogério Ceni aplicou 3 a 0 no Juventude e voltou a abrir vantagem em relação ao CSA-AL, segundo colocado. Para ajudar, nenhum outro time do G4 venceu na rodada.



No Estádio Alfredo Jaconi, o Fortaleza encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo, abrindo 2 a 0. Aos 28, Adalberto abriu o placar e aos 37, Éderson ampliou a vantagem. Na etapa final, o Tricolor aproveitou a expulsão do goleiro Matheus Cavichioli e fechou o marcador aos 41 minutos com Getterson. A vitória faz o Fortaleza chegar aos 34 pontos, agora três a mais que o CSA e seis a mais que a dupla catarinense Figueirense e Avai que completam o G4.



Adversários ajudam



Nos outros jogos, equipes que poderiam entrar no G4 fracassaram. O Coritiba-PR ficou no empate sem gols com a Ponte Preta-SP em casa. O Atlético-GO perdeu para o São Bento-SP por 2 a 1 e o Vila Nova-GO caiu para o Criciúma-SC por 1 a 0. O Goiás-Go aproveitou esses resultados e encostou na zona de acesso ao bater o Oeste-SP por 1 a 0 e chegou aos 27 pontos, mesma pontuação dos rivais goianos, mas com vantagem nos critérios de desempate.



No Brinco de Ouro, o Guarani venceu o Brasil de Pelotas-RS por 2 a 1 e se recuperou de duas derrotas seguidas. No Rei Pelé, o duelo entre CRB e Londrina terminou igual em 1 a 1, resultado ruim para os dois que seguem patinando na classificação. A rodada terminou com o duelo entre os últimos colocados e o Boa Esporte-MG venceu o Sampaio Côrrea-MA por 3 a 1, resultado que não tira os mineiros da última posição, mas diminui a diferença para os maranhenses para três pontos.



A rodada que fecha o primeiro turno começa na próxima terça-feira (31). O Figueirense-SC recebe o CRB-AL no Orlando Scarpelli e o Atlético-GO joga contra o Paysandu-PA no Estádio Olímpico de Goiânia.