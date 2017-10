Fortaleza vence Sampaio Côrrea e abre vantagem na Série C

Kid Júnior Leandro Cearense comemora gol da vitória tricolor no Castelão

A fase semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro começou com vantagens de CSA-AL e Fortaleza-CE na disputa por vagas na decisão. O time alagoano surpreendeu o São Bento-SP, em Sorocaba, e venceu por 1 a 0 no domingo. Nesta segunda-feira (2), o Fortaleza recebeu o Sampaio Côrrea-MA e, também pela contagem mínima, ficou com a vitória. Os quatro clubes estão garantidos na Série B em 2018.



Invicto em casa neste ano, o Fortaleza fez valer o mando de campo diante do Sampaio. Apesar de poucas emoções no primeiro tempo, o Leão foi quem chegou mais perto de abrir o placar. Em uma das boas chances, Adalberto arriscou chute de fora de área, mas a bola passou à direita do goleiro Alex. Depois, o zagueiro quase marcou novamente, mas cabeceou por cima do travessão após cobrança de escanteio.



Mais incisivo também no segundo tempo, o Leão abriu o placar aos 14 minutos. Leandro Cearense girou bem e chutou de direita para fazer 1 a 0. Administrando o resultado e pressionando, o time cearense segurou o placar positivo até o apito final.



Com a vitória, o Fortaleza leva a vantagem do empate para o confronto de volta, podendo até perder por um gol de diferença desde que marque. Já o Sampaio Corrêa precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar – se devolver o 1 a 0 da ida, leva a decisão para os pênaltis. O confronto decisivo entre os times será no próximo sábado (7), às 16h (MS), no Castelão, em São Luís.



CSA na frente

No domingo, o CSA saiu na frente do São Bento. O confronto no Estádio Walter Ribeiro seguiu equilibrado e sem gols até aos 34 minutos do segundo tempo, quando os visitantes marcaram. Após cruzamento de Edinho, a bola sobrou para Michel Douglas balançar as redes. O São Bento buscou o empate em boas chegadas de Leandro Love, Everaldo e Cassinho, mas não conseguiu o gol.



Com o resultado, o Azulão tem a vantagem do empate no confronto de volta, enquanto o Bentão precisa da vitória – se devolver o placar da ida, a decisão vai para os pênaltis.