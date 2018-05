Fortaleza vence novamente e mantém liderança; CSA decepciona em casa

Reprodução/Lance Catarinenses chegam à zona de acesso com a vitória

Nesta terça-feira, 22, diante da sua torcida, CSA-AL decepcionou ao perder o jogo para o Figueirense, esta partida abriu a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Rei Pelé. A equipe catarinense que vinha de três derrotas levou a melhor e voltou a vencer, goleando o vice-líder por 4 a 1. E, com o resultado, entrou provisoriamente no G-4.



No primeiro tempo em Alagoas, um gol para cada lado. O Figueirense abriu o placar aos quatro minutos após Ferrareis finalizar na trave e, no rebote, Renan Mota empurrar para o fundo da rede. Aos 13, o CSA deixou tudo igual com Didira. O meia arriscou de fora da área e, após desvio, a bola entrou sem chances para o goleiro Denis.



Na volta do intervalo, o Figueira ampliou logo aos sete minutos. João Lucas cruzou da esquerda, e Jorge Henrique, livrem marcou de cabeça. O time visitante seguiu no embalo e fez o terceiro três minutos depois. Após boa troca de passes, Henan tocou na saída do goleiro Cajuru: 3 a 1. Nos minutos finais do jogo, aos 42, Roger tirou o chute de Ferrareis com a mão e o árbitro assinalou o pênalti. André Luis cobrou com perfeição e liquidou a fatura para o Figueirense: 4 a 1.



Com a vitória, o time catarinense foi a 12 pontos e aparece agora dentro do G-5, na quinta posição. O CSA, com 15, permanece em segundo lugar. Ambos podem perder posições até o complemento da rodada.



Outro jogo:



O Fortaleza venceu mais uma pela sétima rodada da competição. No Castelão, o Leão do Pici derrotou o Criciúma por 2 a 0 e disparou na liderança do Brasileiro da série B, agora são 15 pontos, quatro a mais que o CSA-AL, segundo colocado no momento que sofreu uma derrota dentro de casa ontem. O Tigre ocupa o 19º lugar, com apenas um ponto somado.



Dominando as ações da partida, o Leão abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Jean Patrick avançou pela esquerda e cruzou. Livre de marcação, Gustavo Henrique cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0. E, antes do fim da primeira etapa, o time da casa ainda teve boas chances de ampliar o marcador. Aos 20, Felipe arriscou de muito longe e quase surpreendeu o goleiro Luiz, que viu a bola quicar e espalmou. Três minutos depois, Dodô chutou de primeira e, mais uma vez, o defensor do Tigre fez a defesa. Depois, aos 38, Cristian tentou afastar cruzamento de Dodô e quase marcou contra: viu a bola explodir na trave.



O ritmo da partida não mudou muito na volta do intervalo. O Fortaleza seguiu criando as melhores chances, enquanto o Criciúma não levou perigo ao gol adversário. Em uma das boas oportunidades para ampliar o placar, o Leão foi parado em Luiz. Aos 44 minutos, Wilson girou para cima de Nino, finalizou e viu o goleiro do Tigre fazer boa defesa. Mas, dois minutos depois, a bola sobrou para Leonan, que fechou o placar: 2 a 0 mantendo o time do técnico Rogério Ceni na frente da tabela.