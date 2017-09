Fortaleza e Sampaio Côrrea voltam à Série B do Brasileiro

Elias Auê/Sampaio Corrêa Sampaio Côrrea comemorou o acesso junto do torcedor

A Série B do Campeonato Brasileiro 2018 ganhou mais dois integrantes neste sábado. Fortaleza-CE e Sampaio Côrrea-MA fizeram valer as vantagens conquistadas na partida de ida e avançaram para a semifinais da Série C, consequentemente estão de volta à segunda divisão. Outra vaga será decidida neste domingo entre São Bento-SP e Confiança-SE e a última na segunda-feira entre CSA-AL e Tombense-MG.



A primeira vaga foi decidida no Estádio Castelão e o Sampaio Côrrea, que venceu o Volta Redonda-RJ no jogo de ida por 1 a 0 precisaria apenas de um empate, e ele veio, com gols apenas no segundo tempo. Aos 36 minutos, Marlon recebeu de Reginaldo em profundidade e cruzou rasteiro para Fernando Sobral, que só teve o trabalho de estufar a rede, aumentando a vantagem do time da casa. O Voltaço não se entregou e, cinco minutos depois, deixou tudo igual com Luan, de cabeça. Os cariocas pressionaram o Sampaio até o apito final do árbitro, mas não conseguiram a virada, terminado 1 a 1.

Felipe Couri/Tupi Goleiro Marcelo Boeck foi fundamental para garantir o acesso do Fortaleza



Na outra disputa do sábado, em Juiz de Fora, o Fortaleza conseguiu retornar à Série B depois de três anos seguidos perdendo o acesso em casa. O Tupi-MG tinha a ingrata missão de tirar uma vantagem de dois gols do adversário, mas conseguiu apenas um, quase no fim do jogo. Aos 36 minutos da etapa final, Marcelo Boeck fez grande defesa, mas na sobra, Fernando aproveitou e empurrou para o fundo da rede. A partir daí, o Tupi passou a pressionar e teve outras duas grandes oportunidades, mas Marcelo Boeck mostrou que estava em grande noite e salvou o Leão, garantindo a derrota apenas por 1 a 0, placar necessário para o acesso após oito anos fora da Segundona.



Sampaio Côrrea e Fortaleza se enfrentam na semifinal. A outra chave começa a ser definida neste domingo no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O São Bento recebe o Confiança e está muito perto do acesso por ter feito 1 a 0 na ida. Um empate resolve a vida do time paulista, enquanto o adversário precisa vencer o jogo. Na segunda, o CSA enfrenta a Tombense e pode até perder por um gol de diferença para subir.