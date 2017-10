Fortaleza e CSA fazem “Final Nordestina” na Série C

Paulo Soares/O Estado Maranhão Bruno Melo (c) fez os dois gols no empate com o Sampaio Corrêa que garantiu o Fortaleza na final

A Série C do Campeonato Brasileiro teve a sua final definida em dois jogos neste sábado. Fortaleza-CE e CSA-AL superaram Sampaio Côrrea-MA e São Bento-SP, respectivamente, e avançaram para decidir o título da competição. Os quatro clubes já estão garantidos na Série B 2018 e a CBF deve definir nesta segunda-feira datas e horários dos jogos finais.



O primeiro jogo do dia foi em São Luís e o Fortaleza, que venceu a ida por 1 a 0, tinha a vantagem do empate. Situação que melhorou aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Melo abriu o placar para os cearenses.



Precisando de três gols, o Sampaio não desistiu e buscou a virada no segundo tempo. Aos 24 minutos, Marlon deixou tudo igual em cobrança de pênalti e aos 37, Maracáz marcou o segundo, de cabeça. Nos minutos finais de duelo, o Sampaio partiu para cima em busca de um gol salvador, mas deixou espaços, que foram aproveitados pelos visitantes. Aos 49 minutos, o Fortaleza empatou o jogo e definiu sua classificação, com Bruno Melo novamente, de pênalti.



Em Maceió, o CSA entrou em campo com a vantagem de quem venceu por 1 a 0 na casa do adversário e o empate, com o apoio da torcida, garantiria a vaga, obrigando o São Bento e devolver o feito. O jogo foi equilibrado, mas com poucas chances de gol. O time paulista ainda perdeu Anderson Cavalo, expulso no meio do segundo tempo. Mesmo assim não desistiu e foi recompensada no final do jogo. Aos 45 minutos, Branquinho invadiu a área e sofreu pênalti. Everaldo converteu com categoria e levou a disputa para a decisão por penalidades máximas.



Todo o esforço do São Bento, porém, parou nas cobranças de Branquinho e Everaldo, que minaram as chances de classificação dos visitantes e o CSA venceu por 4 a 2. Na final, Fortaleza e CSA reeditam um duelo da primeira fase da Série C. Na ocasião, o CSA venceu por 1 a 0 dentro de casa e os dois ficaram em um empate por 1 a 1 no Ceará.