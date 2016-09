Fora do futebol, CT do Cene é utilizado por escolinha e outros clubes

Divulgação CT do Cene se transforma em projeto para lançar novos talentos em Mato Grosso do Sul

Rebaixado em 2015 para a segunda divisão do futebol profissional de Mato Grosso do Sul, um ano após ter conquistado o título estadual, o Cene segue sem perspectiva futura para a disputa deste ano. Mesmo assim, seu Centro de Treinamento seguirá sendo utilizado para a formação de jogadores e ainda por equipes do futebol profissional de Campo Grande, seja para preparação e até para jogos oficiais.



Atualmente, o CT do Cene serve para os treinamentos do Sub-19 do Operário e está a disposição de clubes profissionais, amadores, equipes de Beach Tênis e Futebol Americano. A diretoria do Galo negocia para ocupar o local em 2017 também para o futebol profissional, preparando o time para o Campeonato Estadual e para a Copa Verde. Além disso, o local será sede da Academia de Futebol, que visa a formação de novos jogadores.



A parceria do Furacão é com a Talent Soccer, Guaicurus, Atlético Sorocaba e grandes times brasileiros como Vitória-BA e Cruzeiro-MG. Também estão no projeto clubes estrangeiros como o Marítimos de Portugal e Kashiwa Reysol do Japão.



Segundo o vice-presidente do Guaicurus e Administrador do CT, Lincoln César da Fonseca, o projeto começa neste mês de forma social e os campos estão a disposição para outras modalidades esportivas. “Estamos com um projeto de dez anos para o local através da nossa empresa Talent Soccer e nosso objetivo é usar os campos com modalidades esportivas e descobrir novos talentos”, disse.



A Talent Soccer é uma academia inglesa que possui 12 polos na Inglaterra e veio para o Brasil com projeto social em busca de revelar novos jogadores. “Teremos projeto social gratuitamente para crianças de 5 a 7 anos e a Academia de Futebol para crianças a partir de 7 até os 16 anos. Os atletas aprovados serão incluídos na base do Guaicurus”, afirmou o administrador.